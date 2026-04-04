Mallorca jubelt über den Sieg gegen Real Madrid Keystone

Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs in der 88. Minute verliert Real Madrid gegen Mallorca 1:2.

Keystone-SDA SDA

Die Königlichen verpassten es durch die 1:2-Niederlage, wichtige drei Punkte im Kampf um den Titel zu sammeln. Leader ist derzeit Barcelona mit einem Spiel weniger und vier Zählern Vorsprung.

Für Mallorca sind die drei Punkte, die Vedat Muriqi seiner Mannschaft dank eines Treffers in der 92. Minute sicherte, viel wert. Das Team befindet sich derzeit auf dem viertletzten Tabellenplatz – nur zwei Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt.