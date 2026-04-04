  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spanien Real Madrid verliert gegen Mallorca

SDA

4.4.2026 - 18:31

Mallorca jubelt über den Sieg gegen Real Madrid
Mallorca jubelt über den Sieg gegen Real Madrid
Keystone

Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs in der 88. Minute verliert Real Madrid gegen Mallorca 1:2.

Keystone-SDA

04.04.2026, 18:31

04.04.2026, 18:58

Die Königlichen verpassten es durch die 1:2-Niederlage, wichtige drei Punkte im Kampf um den Titel zu sammeln. Leader ist derzeit Barcelona mit einem Spiel weniger und vier Zählern Vorsprung.

Für Mallorca sind die drei Punkte, die Vedat Muriqi seiner Mannschaft dank eines Treffers in der 92. Minute sicherte, viel wert. Das Team befindet sich derzeit auf dem viertletzten Tabellenplatz – nur zwei Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt.

Meistgelesen

Schweizerin Ella ist nach Vietnam ausgewandert – doch der Neustart gerät ins Wanken
Benzin- und Dieselknappheit in 5 Tagen – wie sieht es in der Schweiz aus?
Lichtsteiner nervt sich über Zubis Kritik und stellt den Experten in den Senkel

Videos aus dem Ressort

Nashville-Star Josi steuert auf dem Weg zum Sieg zwei Assists bei

Nashville-Star Josi steuert auf dem Weg zum Sieg zwei Assists bei

05.04.2026

Timo Meier trifft bei Devils-Pleite

Timo Meier trifft bei Devils-Pleite

05.04.2026

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

LALIGA | 30. Runde | Saison 25/26

04.04.2026

Nashville-Star Josi steuert auf dem Weg zum Sieg zwei Assists bei

Nashville-Star Josi steuert auf dem Weg zum Sieg zwei Assists bei

Timo Meier trifft bei Devils-Pleite

Timo Meier trifft bei Devils-Pleite

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

Atlético Madrid – Barcelona 1:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Wir stehen alle unter Schock». Dynamo gegen Hertha eskaliert aufgrund von Fan-Gewalt komplett

«Wir stehen alle unter Schock»Dynamo gegen Hertha eskaliert aufgrund von Fan-Gewalt komplett

Mit Ghana zur WM?. Jetzt meldet sich Jogi Löw zum verrückten Comeback-Gerücht

Mit Ghana zur WM?Jetzt meldet sich Jogi Löw zum verrückten Comeback-Gerücht

Nach Peinlich-Aus in WM-Quali. Italien räumt Verlierer-Kollektion weg und versteckt sie

Nach Peinlich-Aus in WM-QualiItalien räumt Verlierer-Kollektion weg und versteckt sie