Kylian Mbappé jubelt nach seinem wertvollen Treffer gegen Atlético Keystone

Kylian Mbappé rettet Real Madrid die Tabellenführung in Spanien. Der Franzose sichert dem Meister im Derbi madrileño gegen Atlético Madrid mit seinem Treffer in der 50. Minute ein 1:1.

Damit bleibt das Team von Trainer Carlo Ancelotti nach dem Topspiel des 23. Spieltages gegen den Tabellenzweiten Spitzenreiter mit einem Punkt Vorsprung.

Julian Alvarez hatte Atlético mit einem verwandelten Penalty in der 35. Minute in Führung gebracht. Vorangegangen war ein Foul von Aurélien Tchouaméni an Samuel Lino.

Derweil erlebte Ricardo Rodriguez einen unglücklichen Nachmittag mit Betis Sevilla. Beim 2:3 bei Celta Vigo führte Betis bis zur 60. Minute 2:0. Die Betis-Tore von Antony, der Leihgabe von Manchester United, und von Diego Llorente sah Rodriguez noch von der Ersatzbank. Bei den Gegentoren stand der Schweizer Nationalverteidiger dann auf dem Platz.