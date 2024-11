Sportings schwedischer Goalgetter Viktor Gyökeres überstrahlt in Lissabon Erling Haaland Keystone

Real Madrid verliert in der Champions League zum zweiten Mal, Manchester City bezieht die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Im Topspiel des Abends ist Liverpool zu stark für Bayer Leverkusen.

Der spanische Titelverteidiger Real unterlag in der 4. Runde der Ligaphase der AC Milan zuhause 1:3. Englands Meister City hatte bei Sporting Lissabon mit 1:4 das Nachsehen, Liverpool gewann das Wiedersehen mit seinem einstigen Mittelfeldregisseur und heutigen Leverkusen-Trainer Xabi Alonso zuhause 4:0.

Der kolumbianische Dreifachtorschütze Luis Diaz und Cody Gakpo waren für Liverpool viermal in der letzten halben Stunde erfolgreich. In Madrid trafen Malick Thiaw und der ehemalige Real-Stürmer Alvaro Morata in der ersten sowie Tijani Reijnders in der zweiten Halbzeit für die italienischen Gäste. Der letzte Woche zum Missfallen der Königlichen nicht zum Fussballer des Jahres erkorene Vinicus Junior glich vom Penaltypunkt zwischenzeitlich zum 1:1 aus. Damit liegt Real nach vier Spielen ausserhalb der Top 8, die direkt in die Achtelfinals einziehen werden.

Gyökeres 3, Haaland 0

Nur einen Punkt mehr hat Manchester City. Der mit Manuel Akanji, aber nicht in Bestbesetzung angetretene Champions-League-Sieger von 2023 verlor in Lissabon zum dritten in Folge. Sportings unwiderstehlicher Goalgetter Viktor Gyökeres überstrahlte dabei Citys Stümerstar Erling Haaland mit seinen Toren 21, 22 und 23 im 15. Pflichtspiel der Saison mit den Portugiesen auch im direkten Aufeinandertreffen.

Der 26-jährige Schwede glich in der ersten Halbzeit nach ungenügender Abwehrarbeit von Citys Champions-League-Debütant Jahmai Simpson-Pusey zum 1:1 aus und legte in der zweiten Halbzeit mit zwei verwandelten Penaltys nach. Haaland seinerseits schoss nach etwas mehr als einer Stunde beim Stand von 1:3 einen Penalty an die Latte.

BVB dank Malen, Monaco auch dank Embolo

Während RB Leipzig bei Celtic Glasgow (1:3) seine vierte Niederlage kassierte, verhalf Joker Donyell Malen Borussia Dortmund zuhause gegen das nach wie punktelose Rapid Wien zu einem späten 1:0-Sieg. Gregor Kobel fehlte beim BVB gleichermassen verletzungsbedingt wie Grégory Wüthrich beim österreichischen Meister.

Ein spätes Tor entschied auch das Duell zwischen Bologna und Monaco. Breel Embolo verlängerte in der 87. Minute einen Corner zu Monacos Siegtorschützen Thilo Kehrer. Bei den Gastgebern spielten Dan Ndoye und Remo Freuler durch, bei den zum dritten Mal siegreichen und noch ungeschlagenen Gästen mischte von den drei Schweizern einzig Embolo mit.

Kurztelegramme und Rangliste:

Liverpool – Bayer Leverkusen 4:0 (0:0). – SR Makkelie. – Tore: 61. Diaz 1:0. 63. Gakpo 2:0. 83. Diaz 3:0. 92. Diaz 4:0. Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Sporting Lissabon – Manchester City 4:1 (1:1). – SR Siebert. – Tore: 4. Foden 0:1. 38. Gyökeres 1:1. 46. Araujo 2:1. 49. Gyökeres (Penalty) 3:1. 80. Gyökeres (Penalty) 4:1. – Bemerkungen: Manchester City mit Akanji. 69. Haaland verschiesst Penalty.

Real Madrid – AC Milan 1:3 (1:2). – SR Vincic. – Tore: 12. Thiaw 0:1. 23. Vinicius Junior (Penalty) 1:1. 39. Morata 1:2. 73. Reijnders 1:3. – Bemerkungen: AC Milan mit Okafor (ab 78.).

Bologna – Monaco 0:1 (0:0). – SR Aghajew. – Tor: 86. Kehrer 0:1. – Bemerkungen: Bologna mit Freuler und Ndoye, ohne Aebischer (verletzt). Monaco mit Embolo, ohne Köhn (Ersatz) und Zakaria (verletzt).

Borussia Dortmund – Sturm Graz 1:0 (0:0). – SR Lambrechts. – Tor: 85. Malen 1:0. – Bemerkungen: Borussia Dortmund ohne Kobel, Sturm Graz ohne Wüthrich (beide verletzt).

Celtic Glasgow – Leipzig 3:1 (2:1). – SR Bastien. – Tore: 23. Baumgartner 0:1. 35. Kühn 1:1. 45. Kühn 2:1. 72. Hatate 3:1.

Lille – Juventus Turin 1:1 (1:0). – SR Peljto. – Tore: 27. David 1:0. 60. Vlahovic (Penalty) 1:1.

PSV Eindhoven – Girona 4:0 (2:0). – SR Oliver. – Tore: 16. Flamingo 1:0. 33. Tillman 2:0. 83. Bakayoko 3:0. 88. Krejci (Eigentor) 4:0. – Bemerkungen: 55. Gelb-Rote Karte gegen Martínez (Girona).

Slovan Bratislava – Dinamo Zagreb 1:4 (1:2). – SR Taylor. – Tore: 5. Strelec 1:0. 10. Spikic 1:1. 30. Sucic 1:2. 54. Kulenovic 1:3. 72. Kulenovic 1:4.

Rangliste: 1. Liverpool 4/12 (10:1). 2. Sporting Lissabon 4/10 (9:2). 3. Monaco 4/10 (10:4). 4. Aston Villa 3/9 (6:0). 5. Borussia Dortmund 4/9 (13:6). 6. Brest 3/7 (7:2). 7. Inter Mailand 3/7 (5:0). 8. Arsenal 3/7 (3:0). 9. Juventus Turin 4/7 (7:5). 10. Lille 4/7 (5:4). 11. Manchester City 4/7 (10:4). 12. Bayer Leverkusen 4/7 (6:5). 13. Celtic Glasgow 4/7 (9:9). 14. Dinamo Zagreb 4/7 (10:12). 15. Feyenoord Rotterdam 3/6 (6:7). 16. FC Barcelona 3/6 (10:3). 17. Benfica Lissabon 3/6 (7:4). 18. AC Milan 4/6 (7:6). 19. Real Madrid 4/6 (9:7). 20. Atalanta Bergamo 3/5 (3:0). 21. PSV Eindhoven 4/5 (7:5). 22. VfB Stuttgart 3/4 (3:4). 23. Sparta Prag 3/4 (4:6). 24. Paris Saint-Germain 3/4 (2:3). 25. Bayern München 3/3 (10:7). 26. FC Brügge 3/3 (2:6). 27. Atlético Madrid 3/3 (3:8). 28. Girona 4/3 (4:8). 29. Schachtar Donezk 3/1 (0:4). 30. Bologna 4/1 (0:5). 31. Roter Stern Belgrad 3/0 (2:11). 32. Salzburg 3/0 (0:9). 32. Young Boys 3/0 (0:9). 34. RB Leipzig 4/0 (4:9). 35. Sturm Graz 4/0 (1:6). 36. Slovan Bratislava 4/0 (2:15).

