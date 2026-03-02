Getafes Martin Satriano gelingt in Madrid der einzige Treffer der Partie Keystone

Real Madrid kassiert in La Liga die zweite Niederlage in Serie. Nach dem 1:2 in Osasuna verlieren die Königlichen das Heimspiel gegen Getafe mit 0:1.

Keystone-SDA SDA

Das einzige Tor der Partie erzielte Martin Satriano in der 39. Minute mit einem herrlichen Schuss. Der Treffer des Tabellenelften fiel aus dem Nichts. Die Madrilenen hatten 77 Prozent Ballbesitz. In der 13. Minute vergab Vinicius Junior eine Topchance zum 1:0 für das Heimteam, er scheiterte jedoch an Getafes starkem Torhüter David Soria. Auch nach der Pause fand die Mannschaft von Trainer Alvaro Arbeloa kein Rezept gegen die defensiv stabilen Gäste.

Nach der erneuten Niederlage beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer FC Barcelona, der am Samstag Villarreal mit 4:1 bezwang, weiterhin vier Punkte.

Mbappé fehlte spürbar

Real trat wie schon zuletzt in der Champions League ohne Kylian Mbappé an. Der Topstürmer leidet an einer Verletzung im linken Knie und liess sich in Paris von französischen Fachspezialisten untersuchen. Diese diagnostizierten eine Verstauchung. Die konservative Behandlung wird fortgesetzt. Nicht kommuniziert wurde, wie lange Mbappé ausfällt, nur dass er genügend Zeit für die Genesung erhält. Der 27-Jährige führt die Torschützenliste der spanischen Liga mit 23 Treffern klar an und fehlte gegen Getafe spürbar.