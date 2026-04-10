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Spanien Reals Bayern-Hauptprobe missglückt

SDA

10.4.2026 - 23:14

Superstar Kylian Mbappé fordert einen Penalty für Real Madrid
Superstar Kylian Mbappé fordert einen Penalty für Real Madrid
Keystone

Real Madrid muss fünf Tage vor dem wichtigen Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Bayern München (1:2 im Hinspiel) in der heimischen Meisterschaft den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Keystone-SDA

10.04.2026, 23:14

10.04.2026, 23:17

Im Heimspiel gegen Girona kommen die Königlichen nicht über ein 1:1 hinaus.

Zum zweiten Mal in Folge lässt Real damit im Meisterrennen in Spanien Punkte liegen. Der FC Barcelona könnte mit einem Heimsieg am Samstag im Stadtderby gegen Espanyol die Tabellenführung sieben Runden vor Schluss auf neun Punkte ausbauen. Das käme wohl einer Vorentscheidung gleich.

Gegen Girona war Real zwar überlegen, ohne jedoch zu glänzen. Die Führung für die Madrilenen durch Fede Valverde (52.) glich Thomas Lemar zehn Minuten später aus. Superstar Kylian Mbappé vergab kurz vor Schluss eine vielversprechende Chance zum Sieg (86.). Kurz darauf wurde dem Franzosen ein Elfmeterpfiff verwehrt.

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