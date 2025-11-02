Der anhaltende Niederschlag führt zum Abbruch des Spiels zwischen Lugano und St. Gallen Keystone

Die Partie zwischen Lugano und St. Gallen wurde aufgrund von starkem Regen abgebrochen. Der anhaltende Niederschlag machte den Platz im Cornaredo unbespielbar.

Keystone-SDA SDA

Die zweite Halbzeit war noch keine drei Minuten alt, als Schiedsrichter Mirel Turkes die Mannschaften wieder in die Garderobe schickte. Später testete der Unparteiische, ob der Ball noch auf dem Rasen aufsprang, und kam zu dem Schluss, das Spiel zu suspendieren.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte Lugano dank eines Treffers von Kevin Behrens mit 1:0. Die Liga wird entscheiden, ob die Partie ab der 48. Spielminute wiederaufgenommen oder komplett neu angesetzt wird.