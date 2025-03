Alvyn Sanches erzielt beim 2:0 von Lausanne in St. Gallen seinen bereits 12. Saisontreffer Keystone

Lausanne gewinnt das Direktduell in St. Gallen 2:0 und überholt die Ostschweizer in der Tabelle. Der Auswärtssieg kommt so überraschend wie verdient.

Keystone-SDA SDA

Die Statistik sprach vor der Partie klar für das Heimteam. Zum einen resultierte für St. Gallen vor Heimpublikum erst eine Niederlage in dieser Meisterschaft. Seit dem 2:3 Mitte September gegen Luzern waren die Ostschweizer zuhause ungeschlagen. Zum anderen konnten die Gäste in diesem Jahr erst ein Spiel gewinnen und gehörten zu den formschwächsten Teams der Liga.

Doch die Lausanner liessen die Statistik zu Makulatur verkommen. Mit einer reifen Leistung gewannen sie das Spiel zweier direkter Konkurrenten im Kampf um einen Platz in der Championship Group. Und dies völlig verdient.

Den Unterschied machten die agilen Waadtländer bereits in der ersten Halbzeit. Erst profitierte Aliou Baldé von einem zu kurz geratenen Rückpass Bastien Tomas, dann traf Alvyn Sanches herrlich aus der Distanz. Für den 22-Jährigen, der unter der Woche erstmals von Murat Yakin für die Nationalmannschaft aufgeboten wurde, war es bereits der 12. Saisontreffer.

Lausanne liess sich auch vom Platzverweis gegen Marvin Senaya nach einer Notbremse gegen Chadrac Akolo nicht aus dem Konzept bringen und geriet in den verbleibenden gut 30 Minuten nicht mehr in Gefahr, das Spiel noch aus der Hand zu geben.

Telegramm:

St.Gallen – Lausanne-Sport 0:2 (0:2)

17'579 Zuschauer. – SR Grundbacher. – Tore: 10. Baldé 0:1. 24. Sanches (Custodio) 0:2.

St.Gallen: Zigi; Faber, Stanic, Vallci, Okoroji; Toma (60. Daschner), Quintilla (86. Cisse); Witzig (80. Csoboth), Akolo (60. Stevanovic), Geubbels; Nsame.

Lausanne-Sport: Letica; Senaya, Sow, Dussenne, Poaty; Sanches (71. Sène), Roche (87. Mouanga), Custodio (71. Koindredi); Okou, Oviedo (62. Giger), Baldé (62. Ajdini).

Bemerkungen: 56. Rote Karte gegen Senaya (Notbremse). Verwarnungen: 3. Poaty, 45. Stanic, 72. Witzig, 82. Koindredi, 88. Letica.