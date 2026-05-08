Die schönsten 10 Meilen der WeltDie Elite des Laufsports beim Grand Prix von Bern
SDA
8.5.2026 - 09:32
Die Weltspitze des Laufsports und tausende Laufbegeisterte treffen sich zum Grand Prix von Bern. Es geht um den Sieg auf der einzigartigen Strecke durch die Berner Altstadt, vorbei am Bärengraben und dem Berner Münster.
Keystone-SDA
08.05.2026, 09:32
09.05.2026, 15:41
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Der Grand-Prix von Bern an diesem Samstag, 9. Mai verzeichnet in diesem Jahr 37'870 Anmeldungen – damit werden die letztjährigen Rekordzahlen überboten. Aufgrund der grossen Nachfrage mussten mehrere Kategorien bereits frühzeitig geschlossen werden.
Das Herzstück des GP Bern ist das 10-Meilen- respektive 16-Kilometer-Rennen durch die Altstadt und der Aare entlang. Daneben gibt es den 4,7 Kilometer langen Altstadt-GP und die 1,6 Kilometer lange Strecke für Schulkinder.
Kann Kamworor seinen Titel verteidigen?
Im Elitefeld der Männer präsentiert sich dieses Jahr eine besondere Ausgangslage. Der Streckenrekordhalter und letztjähriger GP-Sieger hat klare Ambitionen und sieht auch angesprochen auf den Streckenrekord keine Grenzen. Doch die Konkurrenz steht bereit. Der zweifache GP-Sieger Dominic Lobalu dürfte um den Sieg mitlaufen – und auch Lokalmatador Matthias Kyburz freut sich auf sein «Heimrennen».
Liaci und Vonlanthen Mitfavoritinnen
Mit Rebecca Chepkwemoi steht auch bei den Frauen die Vorjahressiegerin am Start des GP. Oria Liaci, letztes Jahr an zweiter Stelle platziert, gehört zu den Mitfavoritinnen. Gleich wie Fabienne Vonlanthen, welche als Schweizermeisterin 2025 über die Distanzen 10 km, Halbmarathon sowie Marathon erstmals am GP startet.