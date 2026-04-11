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Zürich – Lugano 0:1 Renato Steffen erzielt das Siegtor in der 61. Minute

SDA

11.4.2026 - 20:28

Renato Steffen vom FC Lugano bejubelt sein Siegtor in Zürich
Renato Steffen vom FC Lugano bejubelt sein Siegtor in Zürich
Keystone

Der FC Zürich verliert auch das dritte Saisonspiel gegen Lugano mit 0:1. Nur gegen Lugano gelang den Zürchern in dieser Saison kein Tor.

Keystone-SDA

11.04.2026, 20:28

11.04.2026, 20:44

Über 12'000 Zuschauer im Letzigrund sahen eine Partie, die selten Fahrt aufnahm. Die spektakulärsten Momente spielten sich nach einer Stunde ab und erwiesen sich als match-entscheidend. Zuerst erspielte sich der FCZ eine Chance. Anschliessend schaltete Lugano rassig um. Ein weiter Abschlag von Goalie Amir Saipi verlängerte Giorgos Koutsias mit dem Kopf in den Lauf von Renato Steffen. Dieser verwertete kaltblütig solo gegen Zürichs Keeper Silas Huber.

Beide Teams dürfen sich vor Beginn der letzten fünf Meisterschaftsrunden etwas zurücklehnen. Nächste Woche stehen die Cup-Halbfinals und das Nachtragsspiel Thun – Basel auf dem Programm. Erst danach geht es für Lugano in der Champions Group in Thun und für Zürich in der Relegation Group in Lausanne weiter. Lugano behält im Rennen um die Europacup-Plätze mit Platz 3 die gute Ausgangslage. Zürich liegt bloss noch sieben Zähler vor dem Barrage-Platz.

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