Renato Steffen gelingt ein seltenes Kopfballtor zum 1:0 Keystone

Der FC Lugano findet nach vier 1:1 in Folge auf die Siegerstrasse zurück. Die Tessiner gewinnen daheim gegen Lausanne-Sport mit 2:1.

Keystone-SDA SDA

Renato Steffen brachte die Luganesi in der 36. Minute auf Kurs. Der nicht für seine Kopfbälle bekannte 34-Jährige profitierte von einer Flanke von Anto Grgic und viel Platz im gegnerischen Strafraum, um für einmal sehenswert mit dem Kopf zum 1:0 zu treffen. Am 2:0 von Daniel Dos Santos nach einer Stunde war der 41-fache Schweizer Nationalspieler mit der Vorarbeit beteiligt.

Während sich Lugano dank der drei Punkte dem zweitplatzierten FC St. Gallen bis auf einen Zähler annähert, bleibt Lausanne-Sport sechs Zähler von den Top 6 entfernt. Zu spät erwachten die Lausanner. Erst in der 80. Minute läutete Florent Mollet mit seinem Volleytor zum 1:2 die beste Phase der Gäste ein. Der Ausgleich wollte den noch am Donnerstag in der Conference League geforderten Waadtländern trotz Powerplay aber nicht mehr gelingen.

Telegramm:

Lugano – Lausanne-Sport 2:1 (1:0)

3062 Zuschauer. – SR Schnyder. – Tore: 36. Steffen (Grgic) 1:0. 61. Daniel Dos Santos (Steffen) 2:0. 80. Mollet (Janneh) 2:1.

Lugano: Saipi; Papadopoulos, Kelvin, Mai (71. Carbone); Zanotti (81. Brault-Guillard), Grgic, Bislimi, Cimignani (86. Alioski); Daniel Dos Santos (71. Mahmoud); Steffen (81. Bottani), Koutsias.

Lausanne-Sport: Letica; Bergvall (64. Koné), Mouanga, Sow, Poaty; Roche (46. Custodio); Soppy, Lekoueiry (64. Kana Biyik), Mollet; Traore (64. Janneh), Diakite (79. Ajdini).

Bemerkungen: Verwarnungen: 49. Mai, 62. Daniel Dos Santos, 87. Alioski, 87. Soppy, 92. Grgic.