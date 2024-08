Schweizer Nationalspieler Ricardo Rodriguez findet mit Betis Sevilla einen neuen Arbeitgeber Keystone

Ricardo Rodriguez setzt seine Karriere in Spanien fort.

SDA

Der 31-jährige Schweizer Nationalverteidiger, der zuletzt bei Torino in der italienischen Serie A keinen neuen Vertrag erhalten hat, unterschrieb beim spanischen La-Liga-Klub Betis Sevilla einen Kontrakt über zwei Jahre.

Nach Stationen in Deutschland und Italien wird der 120-fache Internationale, der beim FC Zürich ausgebildet wurde, also künftig in einer dritten grossen Liga Europas und im Heimatland seines Vaters tätig sein.

sda