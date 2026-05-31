  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nationalteam Rodriguez und Widmer plötzlich nicht mehr gesetzt

SDA

31.5.2026 - 19:05

Ricardo Rodriguez könnte die Systemumstellung im Schweizer Nationalteam zum Verhängnis werden
Ricardo Rodriguez könnte die Systemumstellung im Schweizer Nationalteam zum Verhängnis werden
Keystone

In der WM-Qualifikation waren Silvan Widmer und Ricardo Rodriguez stets gesetzt, in den beiden letzten Tests aber nur Ersatz. Trainer Murat Yakin über die Rollen der beiden Aussenverteidiger.

Keystone-SDA

31.05.2026, 19:05

31.05.2026, 19:18

Widmer auf der rechten, Rodriguez auf der linken Abwehrseite: Dieses Bild prägte die WM-Qualifikation der Schweizer Nationalmannschaft. Nun sassen die beiden erfahrenen Defensivspieler bereits zum zweiten Mal in Folge zumindest zu Beginn auf der Bank.

Hintergrund ist die Umstellung von der Vierer- auf die Dreierkette in der Verteidigung. Während Denis Zakaria, Manuel Akanji und Nico Elvedi das Zentrum bilden, setzte Yakin auf den Aussenbahnen zuletzt auf offensiver ausgerichtete Akteure.

Diese Entwicklung lässt aufhorchen. Vor allem Rodriguez, der an je drei Welt- und Europameisterschaften in jedem Spiel in der Startelf stand und lediglich einmal ausgewechselt wurde, könnte am kommenden Turnier plötzlich eine kleinere Rolle einnehmen.

Auf diese Situation angesprochen, relativierte Yakin nach dem Spiel: «Wir wissen genau, was wir an Ricci haben. Heute war es mir wichtig, andere Optionen zu sehen.» Es sei gut möglich, dass sowohl Rodriguez als auch Widmer im nächsten Testspiel gegen Australien am 6. Juni wieder von Anfang an auflaufen würden.

Gleichzeitig betonte der Nationaltrainer, dass er mehrere Spieler als Kandidaten für die Startaufstellung sehe. Je nach Gegner und aktueller Form könne er Anpassungen vornehmen. Auf die Frage, ob ihm derzeit die qualitativ breiteste Mannschaft seit seinem Amtsantritt 2021 zur Verfügung stehe, antwortete der 51-Jährige: «Das kann man so sehen.»

Jedenfalls haben Michel Aebischer und Dan Ndoye mit ihren Leistungen gegen Jordanien Argumente für weitere Einsätze gesammelt. Aebischer, eigentlich im zentralen Mittelfeld zuhause, bereitete das 2:0 von Ndoye mit einem präzisen Pass vor. Dabei zog er von der Aussenbahn ins Zentrum – genau so, wie es Yakin von ihm verlangt. «Durch seine Laufwege schafft er Räume für seine Mitspieler», erklärte der Nationaltrainer. Gerade gegen tief stehende Gegner sei diese Flexibilität ein grosser Vorteil.

Das 3-4-3 war bereits an der letzten EM das von Yakin bevorzugte System. Während der missglückten Nations League stellte Yakin dann aber wieder um. Nun sei er in der glücklichen Situation, beide Optionen zur Verfügung zu haben, so der Nationaltrainer. Sollte die Schweiz auch an der WM überwiegend mit Dreierkette spielen, könnten Rodriguez und Widmer zu den grossen Verlierern dieser taktischen Anpassung gehören.

Meistgelesen

Trumps Kontrolle der Republikaner könnte zum Verhängnis werden
So lief Sexualaufklärung bei der BRAVO wirklich ab
Norwegen gewinnt vogelwildes Bronze-Spiel gegen Kanada

Videos aus dem Ressort

Aebischer: «Sowas wie heute ist mir noch die passiert»

Aebischer: «Sowas wie heute ist mir noch die passiert»

31.05.2026

Akanji: «Es war noch nicht perfekt, wir müssen am 13. Juni bereit sein»

Akanji: «Es war noch nicht perfekt, wir müssen am 13. Juni bereit sein»

31.05.2026

Embolo: «Ich war schon unter der Dusche, als das Spiel weiterlief»

Embolo: «Ich war schon unter der Dusche, als das Spiel weiterlief»

31.05.2026

Aebischer: «Sowas wie heute ist mir noch die passiert»

Aebischer: «Sowas wie heute ist mir noch die passiert»

Akanji: «Es war noch nicht perfekt, wir müssen am 13. Juni bereit sein»

Akanji: «Es war noch nicht perfekt, wir müssen am 13. Juni bereit sein»

Embolo: «Ich war schon unter der Dusche, als das Spiel weiterlief»

Embolo: «Ich war schon unter der Dusche, als das Spiel weiterlief»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Spieler waren bereits beim Essen. Regenschauer sorgt bei Nati-Testspiel für kuriosen Unterbruch

Spieler waren bereits beim EssenRegenschauer sorgt bei Nati-Testspiel für kuriosen Unterbruch

Bundesliga. Adi Hütter wird erneut Frankfurt-Trainer

BundesligaAdi Hütter wird erneut Frankfurt-Trainer

«Er krönt sich mit PSG». Viel Lob und Anerkennung für PSG-Erfolgstrainer Luis Enrique

«Er krönt sich mit PSG»Viel Lob und Anerkennung für PSG-Erfolgstrainer Luis Enrique