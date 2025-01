Roman Müller Redaktor und Produzent Videoredaktion Themen-Schwerpunkte: Filme, Serien & Sport

Roman Müller ist sein 2009 bei blue News (damals noch «Teleclub»). Seine journalistische Karriere begann bei der Basellandschaftlichen Zeitung mit einem Artikel über eine Kleider-Firma, die für ihr pittoreskes Magerwiesen-Areal ausgezeichnet wurde - kein Witz. Bald wechselte der Tennis- und Fussball-Fan in sein Lieblingsressort Sport. Parallel dazu schärfte er als Radiomoderator sein Wissen über seine grössten Leidenschaften als Film- und Musikjournalist. Nach seiner Diplomausbildung an der Journalistenschule «MAZ» in Luzern zog es ihn 2009 ins Zürcher Oberland als Online- und TV-Journalist zu blue, wo er sich bis heute in vielen Themen- und Arbeitsbereichen pudelwohl fühlt. Unter anderem hat er sich dort zum offiziellen Sprecher der hauseigenen Champions League-Inhalte gemausert.