Cristiano Ronaldo erzielt sein 100. Tor in Saudi-Arabien Keystone

Cristiano Ronaldo erzielt sein 100. Tor in der saudi-arabischen Liga und kommt dem Meilenstein von 1000 Treffern in seiner Karriere immer näher.

Keystone-SDA SDA

Beim 4:2-Sieg seines Klubs Al-Nassr gegen Al-Shabab traf der 41-jährige Portugiese eine Viertelstunde vor dem Abpfiff zum zwischenzeitlichen 3:1. Für Ronaldo war es das 26. Saisontor in der Liga und der insgesamt 971. Treffer seiner Profilaufbahn.

Seine Mannschaft führt in der Tabelle mit fünf Punkten vor Al-Hilal, das ein Spiel weniger absolviert hat und am kommenden Dienstag nächster Gegner von Ronaldos Team ist. In Saudi-Arabien ist der einstige Weltfussballer seit Dezember 2022 aktiv und wartet dort noch auf einen grossen Titelgewinn.