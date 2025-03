Isco ist beim Sieg gegen seinen früheren Klub prägend Keystone

Real Madrid erleidet am Samstag einen Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft. Die Madrilenen verlieren bei Betis Sevilla 1:2.

Keystone-SDA, sda SDA

Ausgerechnet eine Real-Legende spielte bei der überraschenden Niederlage eine prägende Rolle. Isco, der zehn Saisons im Dress der Königlichen spielte, bereitete nach einer halben Stunde den Ausgleich von Johnny Cardoso vor. Zehn Minuten nach der Pause verwertete der 32-jährige Mittelfeldspieler dann einen Penalty und wendete die Partie nach dem frühen Rückstand durch Brahim Diaz (10.).

Ricardo Rodriguez, bei Betis in der Regel Ergänzungsspieler, stand bereits zum dritten Mal in Folge in der Startaufstellung. Alle drei Partien konnte Sevilla für sich entscheiden.