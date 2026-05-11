Sandro Schärer ist seit 2015 FIFA-Schiedsrichter sda

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert wird beim Champions-League-Finale zwischen PSG und Arsenal auf dem Platz stehen. Sandro Schärer ist als vierter Offizieller ebenfalls dabei. .

DPA dpa

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert leitet das Finale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal. Das teilte die UEFA mit. Der 42-Jährige war in der laufenden Champions-League-Saison bei neun Partien im Einsatz, darunter im Viertelfinal-Hinspiel zwischen Sporting Lissabon und Arsenal sowie beim Halbfinal-Rückspiel zwischen Arsenal und Atlético Madrid. Jetzt darf Siebert auch das Endspiel am Samstag, 30. Mai, in Budapest pfeifen (18.00 Uhr live auf blue Sport). An den Seitenlinien wird Siebert von seinen Assistenten Jan Seidel und Rafael Foltyn unterstützt.

Vierter Offizieller ist der Schweizer Sandro Schärer. In der gleichen Funktion war Schärer bereits für den Conference-League-Final 2022 zwischen Feyenoord Rotterdam und der AS Roma in Tirana selektioniert worden. Als Video-Assistenten fungieren Bastian Dankert und Robert Schröder (beide Deutschland).

Fedayi San beim Frauen-Finl als AVAR im Einsatz

Im Final der UEFA Women’s Champions League, in dem sich am Samstag, 23. Mai, um 18.00 Uhr im Ullevaal in Oslo der FC Barcelona und OL Lyonnes gegenüberstehen werden, wird Fedayi San als Assistant Video Assistant Referee (AVAR) im Einsatz stehen. Für den 43-jährigen Aargauer WM-VAR ist die Finalnominierung auf europäischem Elite-Klub-Level die zweite nach jener im europäischen Super-Cup-Final 2024 zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo als AVAR.