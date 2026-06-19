  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Prozess Schaffhauser Gericht spricht Influencer frei

SDA

19.6.2026 - 12:07

Die «Singkontrolle»-Videos des Influencers «Bireweich» sind erlaubt. Das Kantonsgericht Schaffhausen sprach ihn vom Vorwurf der Diskriminierung und des Aufrufs zu Hass frei. (Symbolbild)
Die «Singkontrolle»-Videos des Influencers «Bireweich» sind erlaubt. Das Kantonsgericht Schaffhausen sprach ihn vom Vorwurf der Diskriminierung und des Aufrufs zu Hass frei. (Symbolbild)
Keystone

Das Schaffhauser Kantonsgericht hat den Influencer Mirco Casorelli vom Vorwurf der Diskriminierung und Aufruf zu Hass freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, Fussballnationalspieler rassistisch beschimpft zu haben.

Keystone-SDA

19.06.2026, 12:07

19.06.2026, 12:14

Die zuständige Einzelrichterin verkündete den Freispruch nach einer eher kurzen Verhandlung am Freitag. Der Strafbefehl vom Dezember 2024, den die Schaffhauser Staatsanwaltschaft gegen Casorelli verhängte, wird damit aufgehoben. Diese verurteilte den Schaffhauser Influencer zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse.

Grund für den Strafbefehl waren «Singkontrolle»-Videos, in denen sich der Casorelli abfällig über Fussballnationalspieler äusserte, die die Hymne vor einem Spiel nicht mitsangen. Casorelli, der als «Bireweich» auf Social Media auftritt, macht geltend, die Videos seien Satire. Das Urteil des Kantonsgerichts ist noch nicht rechtskräftig.

Meistgelesen

Das ist der unfassbarste Lego-Krimi, den das Internet je gesehen hat
Trump verspottet Meloni: «Hat mich um Foto angefleht»
«Einer, den sich die Bayern mal genauer anschauen sollten!»

Videos aus dem Ressort

Widmer: «Haben gezeigt, was in uns steckt»

Widmer: «Haben gezeigt, was in uns steckt»

19.06.2026

Manzambi: «Ich glaube nicht, dass ich heute schlafen kann»

Manzambi: «Ich glaube nicht, dass ich heute schlafen kann»

18.06.2026

Müller: «Dieses Rennen zu gewinnen, bleibt weit oben auf der Liste – denn es hat noch nicht geklappt»

Müller: «Dieses Rennen zu gewinnen, bleibt weit oben auf der Liste – denn es hat noch nicht geklappt»

18.06.2026

Widmer: «Haben gezeigt, was in uns steckt»

Widmer: «Haben gezeigt, was in uns steckt»

Manzambi: «Ich glaube nicht, dass ich heute schlafen kann»

Manzambi: «Ich glaube nicht, dass ich heute schlafen kann»

Müller: «Dieses Rennen zu gewinnen, bleibt weit oben auf der Liste – denn es hat noch nicht geklappt»

Müller: «Dieses Rennen zu gewinnen, bleibt weit oben auf der Liste – denn es hat noch nicht geklappt»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nationalteam. «Heute kann ich sicher nicht schlafen»

Nationalteam«Heute kann ich sicher nicht schlafen»

Elfenbeinküste. Wahi darf doch nach Kanada einreisen

ElfenbeinküsteWahi darf doch nach Kanada einreisen

WM 2026. Diese Teams können schon in der 2. Runde weiterkommen

WM 2026Diese Teams können schon in der 2. Runde weiterkommen