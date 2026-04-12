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SailGP in Brasilien Schafft das Schweizer Team beim Segelspektakel in Rio de Janeiro eine Überraschung?

Jan Arnet

12.4.2026

Das Schweizer SailGP-Team ist in dieser Saison bislang noch nicht auf Touren gekommen. Auch am Samstag holte das Team in Rio de Janeiro keine Punkte. Klappts am Sonntag?

Jan Arnet

12.04.2026, 19:55

12.04.2026, 21:34

Schweizer holen am Samstag keine Punkte

Am Samstag gehen die Schweizer leer aus. In der Saisonwertung liegt das Schweizer SailGP-Team auf dem letzten Platz. Am Sonntag gibt es die nächste Chance, es besser zu machen.

Die Schweizer wollen nach schwachem Saisonstart angreifen: «Müssen Gas geben»

Das Schweizer SailGP-Team ist in dieser Saison bislang noch nicht auf Touren gekommen. Lorena Schneiter, die Medienverantwortliche und Reserveathletin der Schweizer, spricht mit blue Sport über die Probleme.

Lorena Schneiter: «Deshalb hatten wir in dieser SailGP-Saison bislang Probleme»

Lorena Schneiter: «Deshalb hatten wir in dieser SailGP-Saison bislang Probleme»

Das Schweizer SailGP-Team ist in dieser Saison bislang noch nicht auf Touren bekommen. Lorena Schneiter, die Medienverantwortliche und Reserveathletin des Schweizer Teams, spricht mit blue Sport über die Probleme.

08.04.2026

Die spektakuläre Kulisse von Rio de Janeiro wird am Wochenende zur Bühne für eines der schnellsten Sportevents der Welt: Der SailGP gastiert erstmals in der Guanabara-Bucht. Am 11. und 12. April machen die Segler Halt in Brasilien – als vierte Station der Saison 2026.

Die ersten drei GPs in Perth, Auckland und Sydney liefen fürs Schweizer Team um Skipper Sébastien Schneiter nicht nach Wunsch. Schneiters Ehefrau Lorena, die Medienverantwortliche und Reserveathletin des Schweizer Teams, sagt im Gespräch mit blue Sport: «Wir hatten einige Probleme, aber einiges war auch nicht von uns selbst verschuldet. In Perth wurden wir von den Neuseeländern ausgeschaltet und verpassten dann fast das ganze Rennwochenende.»

Schreckmoment im Video. Hier kollidiert das Schweizer SailGP-Team mit Neuseeland

Schreckmoment im VideoHier kollidiert das Schweizer SailGP-Team mit Neuseeland

In Auckland seien dann einige Fehler passiert. «Wir wollen und müssen es besser machen. Gerade bei extremen Bedingungen wie in Neuseeland haben wir noch unsere Probleme», sagt Lorena Schneiter. «Aber wir sind sehr motiviert und wollen jetzt abliefern.»

Das Schweizer Team ist eines der jüngsten und unerfahrensten in der Rennserie. Entsprechend brauche es noch Zeit, bis die Lücke zu den Topteams geschlossen werden kann. «Wir müssen Gas geben. Je schneller wir diese Lücke schliessen können, desto schneller stimmen auch die Resultate.»

Können die Schweizer bereits an diesem Wochenende in Brasilien für eine Überraschung sorgen? blue Sport überträgt die Rennen am Samstag und Sonntag jeweils ab 19:55 Uhr live.

Live Segeln: Rio SailGP - Renntag 2
Event ist beendet
Live Segeln: Rio SailGP - Renntag 2

So 12.04. 19:55 - 21:30 ∙ blue Sport Live ∙ Live Segeln: Rio SailGP - Renntag 2

Event ist beendet

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