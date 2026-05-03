Schalke-Trainer Miron Muslic wird bei der Pressekonferenz von den Spielern gefeiert Keystone

Schalke 04 mit dem Schweizer Verteidiger Adrian Gantenbein kehrt in die Bundesliga zurück. Der Erfolg versetzt die Stadt Gelsenkirchen in einen Ausnahmezustand.

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Es war ein Sturmlauf der Gefühle: Die Rückkehr des FC Schalke 04 in die Bundesliga hat am Samstagabend eine grosse Party ausgelöst. Die Spieler schlenderten mit Sonnenbrille, Aufstiegsshirt und in Badelatschen in den VIP-Bereich, nachdem sie zuvor auf dem Rasen nach dem 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf den Aufstieg ausgelassen gefeiert und dabei nicht nur Bier vergossen hatten.

«Ich habe eben schon ein paar Tränen verdrückt, es ist ein Lebenstraum. Das wird eine geile Nacht», sagte Mittelfeldspieler Ron Schallenberg. Captain Kenan Karaman, der das Tor zum Aufstieg erzielte, sagte mit tränenerstickter Stimme: «Schalke gehört in die 1. Liga, da bleiben wir jetzt auch.»

Muslic-Vertrag bis 2028

Lauter wurde der Jubel in der mit 61'587 Fans ausverkaufen Arena nur noch, als auf dem Videowürfel die für den Aufstiegsfall vereinbarte Vertragsverlängerung von Trainer Miron Muslic bis 2028 offiziell verkündet wurde. Denn der 43-Jährige hat den Schalker Aufschwung massgeblich geprägt.

Viele Jahre in der Bundesliga ein Schwergewicht, kämpfte der hochverschuldete Klub in den vergangenen beiden Spielzeiten gegen den Absturz in die 3. Liga. «Wir haben wirklich zwei Scheissjahre hinter uns», sagte Karaman am Samstag. Umso grösser war die Erleichterung über den Aufstieg.

«Da geht mir das Herz auf. Wir wissen, wie schwer der Rucksack war», sagte Muslic an der Medienkonferenz, an der ihm seine Spieler unter «Nie mehr 2. Liga...»-Gesängen die obligatorische Bierdusche verpassten. «Dieser Mann hat es geschafft, dass Schalke wieder eine Identität hat. Er soll sich feiern lassen», sagte Verteidiger Timo Becker.

Gantenbein jubelt nach schwierger Saison

Für Gantenbein, der vor zwei Jahren von Winterthur zu Schalke wechselte und einen Vertrag bis 2028 hat, war es eine Saison mit Auf und Abs. Zu Beginn war er Stammspieler, dann setzte ihn eine Wadenverletzung zweimal länger ausser Gefecht. In den letzten fünf Spielen wurde der 25-jährige Rechtsverteidiger jeweils für die letzten Minuten eingewechselt. Somit war auch er bei den mit dem Schlusspfiff beginnenden Feierlichkeiten mittendrin.

Partystimmung herrschte auch ausserhalb der Arena, wo zehntausende Fans feierten. Es waren so viele und es war so ausgelassen, dass der Verkehr in Gelsenkirchen zum Erliegen kam und die Strassenbahnen den Betrieb einstellten.