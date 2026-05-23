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Frauen Schertenleib will mit Barcelona den nächsten Titel

SDA

23.5.2026 - 05:01

Barcelona könnte am Samstag über den nächsten Titel jubeln
Barcelona könnte am Samstag über den nächsten Titel jubeln
Keystone

FC Barcelona gegen Olympique Lyon: Am Samstag stehen sich ab 18.00 Uhr im Champions-League-Final der Frauen in Oslo zwei Giganten gegenüber.

Keystone-SDA

23.05.2026, 05:01

23.05.2026, 08:16

Die Rekordsiegerinnen aus Frankreich, die insgesamt acht Titel gewannen, treffen auf die Frauen des FC Barcelona. Von sechs Finalteilnahmen konnten die Spanierinnen zwar nur drei für sich entscheiden – standen aber anders als Lyon seit 2021 immer im Final.

Schertenleib vor ihrem zweiten Final

Mit ihnen auch Sydney Schertenleib. Die 19-jährige Schweizer Nationalspielerin wird ihren zweiten Final in der Königsklasse erleben. Auch in dieser Saison muss sie aber mit Kurzeinsätzen Vorlieb nehmen. «Klar wünsche ich mir manchmal, dass ich in den grossen Spielen mehr Minuten sammeln kann», so Schertenleib zu SRF. Aber im Team rund um die Weltfussballerinnen Aitana Bonmati und Alexia Putellas kenne sie ihren Platz. «Ich werde bereit sein, dass falls ich spiele, ich meinen Beitrag leisten kann und wir den Pokal nach Barcelona bringen können.»

Es wäre der vierte in dieser Saison – die Meisterschaft, den Cup und den spanischen Supercup gewann Barcelona bereits. Doch wie ausgeglichen das Spiel am Wochenende werden dürfte, zeigt ein Blick in die bisherig Saison. Nach der Ligaphase wiesen beide Teams fünf Siege und ein Unentschieden vor.

Ausgeglichene Partie wartet

Auch in den K.o.-Runden blieben die Finalistinnen souverän, doch Barcelona sorgte mit einem 12:2 gegen Real Madrid und einem 5:3 gegen Bayern München für die grösseren Ausrufezeichen als Lyon. Die Französinnen gewannen 4:1 gegen Wolfsburg und 4:3 gegen Vorjahressieger Arsenal. «Was uns von vielen Teams, abgesehen von den Spielerinnen, unterscheidet, ist unser Fokus», sagt Schertenleib. Auch bei einem 4:0 zur Halbzeit wolle das Team weitere Tore schiessen.

Ob das gegen Lyon gelingt, wird sich am Samstag zeigen. Fünfmal trafen die Teams bisher aufeinander, viermal siegte das Team aus Frankreich. Nur einmal – im Champions-League-Final von 2024 – gewann Barcelona.

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