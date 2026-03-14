  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League Schwarzer Abend für die Zürcher Klubs

SDA

14.3.2026 - 20:00

Jubel im Schneetreiben: Der FC Thun kommt dem Meistertitel immer näher
Jubel im Schneetreiben: Der FC Thun kommt dem Meistertitel immer näher
Keystone

Der FC Thun nähert sich weiter dem sensationellen Meistertitel. Die Berner Oberländer bezwingen die Grasshoppers gleich mit 5:1.

Keystone-SDA

14.03.2026, 20:00

14.03.2026, 20:03

Zum dritten Mal in Folge gerieten die Thuner mit 0:1 in Rückstand, hatten jedoch wieder eine Antwort bereit. Zwei Treffer innerhalb von vier Minuten sorgten noch vor der Pause für die Wende. In der zweiten Halbzeit setzten die Gastgeber dann zur Gala an und feierten am Ende den zwölften Sieg in den letzten 13 Partien. Damit baut die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli den Vorsprung an der Tabellenspitze vorübergehend auf 17 Punkte aus. Verfolger FC St. Gallen trifft am Samstagabend auf den FC Lugano.

Auch das zweite Zürcher Team kassierte eine Niederlage: Der FC Zürich verlor sein Heimspiel gegen den FC Sion 1:2. Den Siegtreffer erzielte Verteidiger Kreshnik Hajrizi in der 85. Minute. Er bringt die Walliser der Qualifikation für die Meisterrunde ein grosses Stück näher. Diese kann der FCZ nun definitiv nicht mehr erreichen. Nach der vierten Niederlage in Serie verbleibt das Team von Trainer Dennis Hediger mit sieben Punkten Vorsprung auf die auf dem Barrageplatz liegenden Grasshoppers auf Rang 10.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Samstag: Zürich – Sion 1:2 (0:0). Thun – Grasshoppers 5:1 (2:1). St. Gallen – Lugano 20.30. – Sonntag: Lausanne-Sport – Young Boys 14.00. Luzern – Winterthur 16.30. Basel – Servette 16.30.

Rangliste: 1. Thun 30/71 (71:33). 2. St. Gallen 29/54 (58:35). 3. Lugano 29/49 (46:36). 4. Basel 29/46 (42:38). 5. Sion 30/45 (43:34). 6. Young Boys 29/42 (58:55). 7. Luzern 29/36 (57:54). 8. Lausanne-Sport 29/36 (45:47). 9. Servette 29/33 (47:53). 10. Zürich 30/31 (42:59). 11. Grasshoppers 30/24 (38:56). 12. Winterthur 29/16 (32:79).

Meistgelesen

Thuner Meisterexpress auch von GC nicht aufzuhalten
Nicht nur für Männer wichtig: Warum immer mehr Frauen Testosteron einnehmen
Später Nackenschlag für den FCZ: Hajrizi köpft Sion kurz vor Schluss wieder in Führung

Videos aus dem Ressort

Atlético Madrid – Getafe 1:0

Atlético Madrid – Getafe 1:0

LALIGA | 28. Runde | Saison 25/26

14.03.2026

Fringer: «Eine grosse Klappe kann jeder Löli haben»

Fringer: «Eine grosse Klappe kann jeder Löli haben»

13.03.2026

Häberli: «Bei der ersten Entlassung bricht eine Welt zusammen»

Häberli: «Bei der ersten Entlassung bricht eine Welt zusammen»

13.03.2026

Atlético Madrid – Getafe 1:0

Atlético Madrid – Getafe 1:0

Fringer: «Eine grosse Klappe kann jeder Löli haben»

Fringer: «Eine grosse Klappe kann jeder Löli haben»

Häberli: «Bei der ersten Entlassung bricht eine Welt zusammen»

Häberli: «Bei der ersten Entlassung bricht eine Welt zusammen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Ich war sofort bewusstlos». Die schwangere Frau von Marco Reus landet nach Reitunfall im Spital

«Ich war sofort bewusstlos»Die schwangere Frau von Marco Reus landet nach Reitunfall im Spital

«Eine Welt brach zusammen». Lugano-Star Papadopoulos spricht über verpassten Bundesliga-Titel mit dem BVB

«Eine Welt brach zusammen»Lugano-Star Papadopoulos spricht über verpassten Bundesliga-Titel mit dem BVB

Super League. Alessandro Vogt muss drei Wochen pausieren

Super LeagueAlessandro Vogt muss drei Wochen pausieren