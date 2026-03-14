Jubel im Schneetreiben: Der FC Thun kommt dem Meistertitel immer näher Keystone

Der FC Thun nähert sich weiter dem sensationellen Meistertitel. Die Berner Oberländer bezwingen die Grasshoppers gleich mit 5:1.

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Zum dritten Mal in Folge gerieten die Thuner mit 0:1 in Rückstand, hatten jedoch wieder eine Antwort bereit. Zwei Treffer innerhalb von vier Minuten sorgten noch vor der Pause für die Wende. In der zweiten Halbzeit setzten die Gastgeber dann zur Gala an und feierten am Ende den zwölften Sieg in den letzten 13 Partien. Damit baut die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli den Vorsprung an der Tabellenspitze vorübergehend auf 17 Punkte aus. Verfolger FC St. Gallen trifft am Samstagabend auf den FC Lugano.

Auch das zweite Zürcher Team kassierte eine Niederlage: Der FC Zürich verlor sein Heimspiel gegen den FC Sion 1:2. Den Siegtreffer erzielte Verteidiger Kreshnik Hajrizi in der 85. Minute. Er bringt die Walliser der Qualifikation für die Meisterrunde ein grosses Stück näher. Diese kann der FCZ nun definitiv nicht mehr erreichen. Nach der vierten Niederlage in Serie verbleibt das Team von Trainer Dennis Hediger mit sieben Punkten Vorsprung auf die auf dem Barrageplatz liegenden Grasshoppers auf Rang 10.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Samstag: Zürich – Sion 1:2 (0:0). Thun – Grasshoppers 5:1 (2:1). St. Gallen – Lugano 20.30. – Sonntag: Lausanne-Sport – Young Boys 14.00. Luzern – Winterthur 16.30. Basel – Servette 16.30.

Rangliste: 1. Thun 30/71 (71:33). 2. St. Gallen 29/54 (58:35). 3. Lugano 29/49 (46:36). 4. Basel 29/46 (42:38). 5. Sion 30/45 (43:34). 6. Young Boys 29/42 (58:55). 7. Luzern 29/36 (57:54). 8. Lausanne-Sport 29/36 (45:47). 9. Servette 29/33 (47:53). 10. Zürich 30/31 (42:59). 11. Grasshoppers 30/24 (38:56). 12. Winterthur 29/16 (32:79).