Schweden kassiert in der Schweizer WM-Qualifikationsgruppe B ein überraschendes 0:2. Das Team mit seinen Topstürmern bleibt in Pristina ohne Treffer und läuft zweimal in einen kosovarischen Konter.
Trotz der Premier-League-Angreifer Viktor Gyökeres, Anthony Elanga und Alexander Isak erspielte sich Schweden wenige gute Toraktionen. Kosovos Nationalteam, das vor drei Tagen in Basel der Schweiz mit 0:4 unterlegen war, überzeugte vor eigenem Anhang mit seinen zielstrebigen Kontern.
Der Augsburger Elvis Rexhbecaj war in der 26. Minute mit etwas Glück ein erstes Mal erfolgreich, unmittelbar nachdem Gyökeres eine gute Torchance der Schweden ausgelassen hatte. Kurz vor der Pause schloss Vedat Muriqi einen Gegenangriff mit einem schönen, platzierten Schuss von der Strafraumgrenze zum 2:0 ab.
Italien kassiert vier Tore
Italien gewann auch das zweite Spiel unter dem neuen Nationalcoach Gennaro Gattuso. Das 5:4 gegen Israel im ungarischen Debrecen war aber hart erkämpft und eine emotionale Achterbahnfahrt. Zweimal gerieten die Italiener in Rückstand, zweimal glich Moise Kean aus. Der Stürmer der Fiorentina traf zwei Minuten nach dem 1:2 (52.) zum 2:2. Weitere fünf Minuten später fiel das 3:2 von Matteo Politano. Giacomo Raspadori erhöhte auf 4:2, bevor Israel durch ein Eigentor von Alessandro Bastoni (87.) und das zweite Tor von Dor Peretz (89.) die verrückte Partie wieder ausglich. Fast unmittelbar nach dem 4:4 sorgte Sandro Tonali doch noch für den Sieg der «Squadra Azzurra», die nach vier Spielen in der Tabelle drei Punkte hinter Norwegen liegt.
Dänemark gewinnt in Griechenland
In der Gruppe C mit Dänemark, Griechenland, Schottland und Belarus gab es am zweiten Spieltag zwei Auswärtssiege. Dänemark gewann in Griechenland dank der Tore von Mikkel Damsgaard, Andreas Christensen und Rasmus Höjlund 3:0, Schottland siegte in Ungarn gegen Belarus 2:0.
Telegramme und Tabelle.
Gruppe B:
Kosovo – Schweden 2:0 (2:0)
Pristina. – SR Lindhout (NED). – Tore: 26. Rexhbecaj 1:0. 42. Muriqi 2:0. – Bemerkungen: Kosovo ohne Saipi (Lugano/Ersatz). 91. Gelb-Rote Karte gegen Emerllahu (Kosovo).
1. Schweiz 2/6 (7:0). 2. Kosovo 2/3 (2:4). 3. Schweden 2/1 (2:4). 4. Slowenien 2/1 (2:5).
Gruppe C:
Belarus – Schottland 0:2 (0:1)
Zalaegerszeg (HUN). – SR Dabanovic (MNE). – Tore: 43. Adams 0:1. 65. Wolkow (Eigentor) 0:2.
Griechenland – Dänemark 0:3 (0:1)
Piräus. – SR Rumsas (LTU). – Tore: 32. Damsgaard 0:1. 62. Christensen 0:2. 81. Höjlund 0:3.
1. Dänemark 2/4 (3:0). 2. Schottland 2/4 (2:0). 3. Griechenland 2/3 (5:4). 4. Belarus 2/0 (1:7).
Gruppe I:
Israel – Italien 4:5 (1:1)
Debrecen (HUN). – SR Vincic (SLO). – Tore: 16. Locatelli (Eigentor) 1:0. 40. Kean 1:1. 52. Peretz 2:1. 54. Kean 2:2. 59. Politano 2:3. 81. Raspadori 2:4. 87. Bastoni (Eigentor) 3:4. 89. Peretz 4:4. 91. Tonali 4:5.
1. Norwegen 4/12 (13:2). 2. Italien 4/9 (12:7). 3. Israel 5/9 (15:11). 4. Estland 5/3 (5:13). 5. Moldawien 4/0 (2:14).
Gruppe L:
Kroatien – Montenegro 4:0 (1:0)
Zagreb. – SR Zwayer (GER). – Tore: 35. Jakic 1:0. 51. Kramaric 2:0. 86. Kuc (Eigentor) 3:0. 92. Perisic 4:0. – Bemerkungen: 42. Gelb-Rote Karte gegen Bulatovic (Montenegro).
Gibraltar – Färöer 0:1 (0:0)
Gibraltar. – SR Al Hakim (SWE). – Tor: 68. Agnarsson 0:1.
1. Kroatien 4/12 (17:1). 2. Tschechien 5/12 (11:6). 3. Färöer 5/6 (4:5). 4. Montenegro 5/6 (4:9). 5. Gibraltar 5/0 (2:17).