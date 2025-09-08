  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Qualifikation Schweden in Kosovo ausgekontert, Italien mit verrücktem Sieg

SDA

8.9.2025 - 23:08

Schweden in Kosovo ausgekontert, Italien mit verrücktem Sieg - Gallery
Schweden in Kosovo ausgekontert, Italien mit verrücktem Sieg - Gallery. Mateo Retegui und seine italienischen Teamkollegen hatten gegen Israel viel Mühe

Mateo Retegui und seine italienischen Teamkollegen hatten gegen Israel viel Mühe

Bild: Keystone

Schweden in Kosovo ausgekontert, Italien mit verrücktem Sieg - Gallery. Gennaro Gattusos Nerven wurden gegen Israel arg strapaziert

Gennaro Gattusos Nerven wurden gegen Israel arg strapaziert

Bild: Keystone

Schweden in Kosovo ausgekontert, Italien mit verrücktem Sieg - Gallery. Vedat Muriqi feiert das 2:0 für den Kosovo

Vedat Muriqi feiert das 2:0 für den Kosovo

Bild: Keystone

Schweden in Kosovo ausgekontert, Italien mit verrücktem Sieg - Gallery. Ilir Krasniqi stoppt Anthony Elanga: Für die Schweden gab es kein Durchkommen

Ilir Krasniqi stoppt Anthony Elanga: Für die Schweden gab es kein Durchkommen

Bild: Keystone

Schweden in Kosovo ausgekontert, Italien mit verrücktem Sieg - Gallery. Die dänische Freude in Piräus, nachdem am ersten Spieltag gegen Schottland nur ein Unentschieden herausgeschaut hatte

Die dänische Freude in Piräus, nachdem am ersten Spieltag gegen Schottland nur ein Unentschieden herausgeschaut hatte

Bild: Keystone

Schweden in Kosovo ausgekontert, Italien mit verrücktem Sieg - Gallery
Schweden in Kosovo ausgekontert, Italien mit verrücktem Sieg - Gallery. Mateo Retegui und seine italienischen Teamkollegen hatten gegen Israel viel Mühe

Mateo Retegui und seine italienischen Teamkollegen hatten gegen Israel viel Mühe

Bild: Keystone

Schweden in Kosovo ausgekontert, Italien mit verrücktem Sieg - Gallery. Gennaro Gattusos Nerven wurden gegen Israel arg strapaziert

Gennaro Gattusos Nerven wurden gegen Israel arg strapaziert

Bild: Keystone

Schweden in Kosovo ausgekontert, Italien mit verrücktem Sieg - Gallery. Vedat Muriqi feiert das 2:0 für den Kosovo

Vedat Muriqi feiert das 2:0 für den Kosovo

Bild: Keystone

Schweden in Kosovo ausgekontert, Italien mit verrücktem Sieg - Gallery. Ilir Krasniqi stoppt Anthony Elanga: Für die Schweden gab es kein Durchkommen

Ilir Krasniqi stoppt Anthony Elanga: Für die Schweden gab es kein Durchkommen

Bild: Keystone

Schweden in Kosovo ausgekontert, Italien mit verrücktem Sieg - Gallery. Die dänische Freude in Piräus, nachdem am ersten Spieltag gegen Schottland nur ein Unentschieden herausgeschaut hatte

Die dänische Freude in Piräus, nachdem am ersten Spieltag gegen Schottland nur ein Unentschieden herausgeschaut hatte

Bild: Keystone

Schweden kassiert in der Schweizer WM-Qualifikationsgruppe B ein überraschendes 0:2. Das Team mit seinen Topstürmern bleibt in Pristina ohne Treffer und läuft zweimal in einen kosovarischen Konter.

Keystone-SDA

08.09.2025, 23:08

08.09.2025, 23:17

Trotz der Premier-League-Angreifer Viktor Gyökeres, Anthony Elanga und Alexander Isak erspielte sich Schweden wenige gute Toraktionen. Kosovos Nationalteam, das vor drei Tagen in Basel der Schweiz mit 0:4 unterlegen war, überzeugte vor eigenem Anhang mit seinen zielstrebigen Kontern.

Der Augsburger Elvis Rexhbecaj war in der 26. Minute mit etwas Glück ein erstes Mal erfolgreich, unmittelbar nachdem Gyökeres eine gute Torchance der Schweden ausgelassen hatte. Kurz vor der Pause schloss Vedat Muriqi einen Gegenangriff mit einem schönen, platzierten Schuss von der Strafraumgrenze zum 2:0 ab.

Italien kassiert vier Tore

Italien gewann auch das zweite Spiel unter dem neuen Nationalcoach Gennaro Gattuso. Das 5:4 gegen Israel im ungarischen Debrecen war aber hart erkämpft und eine emotionale Achterbahnfahrt. Zweimal gerieten die Italiener in Rückstand, zweimal glich Moise Kean aus. Der Stürmer der Fiorentina traf zwei Minuten nach dem 1:2 (52.) zum 2:2. Weitere fünf Minuten später fiel das 3:2 von Matteo Politano. Giacomo Raspadori erhöhte auf 4:2, bevor Israel durch ein Eigentor von Alessandro Bastoni (87.) und das zweite Tor von Dor Peretz (89.) die verrückte Partie wieder ausglich. Fast unmittelbar nach dem 4:4 sorgte Sandro Tonali doch noch für den Sieg der «Squadra Azzurra», die nach vier Spielen in der Tabelle drei Punkte hinter Norwegen liegt.

Dänemark gewinnt in Griechenland

In der Gruppe C mit Dänemark, Griechenland, Schottland und Belarus gab es am zweiten Spieltag zwei Auswärtssiege. Dänemark gewann in Griechenland dank der Tore von Mikkel Damsgaard, Andreas Christensen und Rasmus Höjlund 3:0, Schottland siegte in Ungarn gegen Belarus 2:0.

Telegramme und Tabelle.

Gruppe B:

Kosovo – Schweden 2:0 (2:0)

Pristina. – SR Lindhout (NED). – Tore: 26. Rexhbecaj 1:0. 42. Muriqi 2:0. – Bemerkungen: Kosovo ohne Saipi (Lugano/Ersatz). 91. Gelb-Rote Karte gegen Emerllahu (Kosovo).

1. Schweiz 2/6 (7:0). 2. Kosovo 2/3 (2:4). 3. Schweden 2/1 (2:4). 4. Slowenien 2/1 (2:5).

Gruppe C:

Belarus – Schottland 0:2 (0:1)

Zalaegerszeg (HUN). – SR Dabanovic (MNE). – Tore: 43. Adams 0:1. 65. Wolkow (Eigentor) 0:2.

Griechenland – Dänemark 0:3 (0:1)

Piräus. – SR Rumsas (LTU). – Tore: 32. Damsgaard 0:1. 62. Christensen 0:2. 81. Höjlund 0:3.

1. Dänemark 2/4 (3:0). 2. Schottland 2/4 (2:0). 3. Griechenland 2/3 (5:4). 4. Belarus 2/0 (1:7).

Gruppe I:

Israel – Italien 4:5 (1:1)

Debrecen (HUN). – SR Vincic (SLO). – Tore: 16. Locatelli (Eigentor) 1:0. 40. Kean 1:1. 52. Peretz 2:1. 54. Kean 2:2. 59. Politano 2:3. 81. Raspadori 2:4. 87. Bastoni (Eigentor) 3:4. 89. Peretz 4:4. 91. Tonali 4:5.

1. Norwegen 4/12 (13:2). 2. Italien 4/9 (12:7). 3. Israel 5/9 (15:11). 4. Estland 5/3 (5:13). 5. Moldawien 4/0 (2:14).

Gruppe L:

Kroatien – Montenegro 4:0 (1:0)

Zagreb. – SR Zwayer (GER). – Tore: 35. Jakic 1:0. 51. Kramaric 2:0. 86. Kuc (Eigentor) 3:0. 92. Perisic 4:0. – Bemerkungen: 42. Gelb-Rote Karte gegen Bulatovic (Montenegro).

Gibraltar – Färöer 0:1 (0:0)

Gibraltar. – SR Al Hakim (SWE). – Tor: 68. Agnarsson 0:1.

1. Kroatien 4/12 (17:1). 2. Tschechien 5/12 (11:6). 3. Färöer 5/6 (4:5). 4. Montenegro 5/6 (4:9). 5. Gibraltar 5/0 (2:17).

Meistgelesen

Epstein-Fall: Demokraten zeigen angebliches Trump-Schreiben +++ Trump muss wegen Verleumdung 83 Millionen Dollar zahlen
60-Franken-Klau in Hofladen kostet Deutschen über 20'000 Franken
Massive Luftschläge: Kiew trifft offenbar Ziele der russischen Armee in Donezk

Videos aus dem Ressort

Halbleere Ränge in Basel: Nati-Fans schauen gegen Slowenien lieber am TV

Halbleere Ränge in Basel: Nati-Fans schauen gegen Slowenien lieber am TV

Das Joggeli bietet Platz für 34'000 Zuschauer. Gegen Slowenien wird nicht einmal die Hälfte erwartet. Dass die Partie an einem Montag um 20.45 Uhr stattfindet, scheint in Kombination mit den eher hohen Eintrittspreisen viele Fans abzuschrecken.

08.09.2025

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Am Montag trifft die Schweiz auf Slowenien. Einen Tag vor Anpfiff wurden etwas über 10’000 Tickets verkauft. Darauf angesprochen meinte Nati-Coach Murat Yakin an der Medienkonferenz, dass sich wohl viele das Spiel vor dem Fernseher anschauen werden.

07.09.2025

Fussball: Nagelsmann genervt von Pfiffen bei Länderspiel

Fussball: Nagelsmann genervt von Pfiffen bei Länderspiel

STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Julian Nagelsmann, Bundestrainer: «Ich schaue mir auch ein paar Spiele an, bin auch nicht immer super zufrieden und pfeife deswegen aber auch nicht, weil ich glaube, dass es den Menschen da unten nichts bringt. Ich glaube immer, wenn wir alle eine Energie haben, alle im Land eine Energie haben für alles, wird es einfach besser. Und wenn wir wie Hyänen im Busch sitzen und warten, bis ich endlich wieder einen beissen kann und sagen kann, wie schlecht er ist und was er alles beschissen macht, weiss ich nicht, ob man sich da super entwickelt als Land, glaube ich nicht. Trotzdem habe ich Verständnis, dass sie pfeifen, weil einfach mehr dahinter steckt. Aber als Ergebnis glaube ich es trotzdem besser, wenn sie sagen, okay Jungs, war nicht top die erste Halbzeit, macht doch weiter, macht weiter, glaubt an euch. Und wenn es nach dem Spiel beschissen ist, dann können wir immer noch darüber sprechen. Also ich habe auf der einen Seite Verständniss, auf der anderen Seite ein Wunsch für was anderes. Das beschreibt es ganz gut. ( Weissblitz) Ich glaube, wir fahren gut dran, wie ich es jetzt auch in der Eingangs-BK vor Slowakei gesagt habe, dass wir jetzt einfach auf das Momentum schauen und uns auf die Spiele konzentrieren. Ich finde es jetzt ein bisschen vermessen, ehrlich gesagt, nach Donnerstag, wo alles in Schutt und Asche lag. Und heute, weil wir jetzt gewonnen haben, wieder alles Himmelloch jauchzen zu machen. Daran möchte ich mich ehrlich gesagt nicht so beteiligen. Ich zerstöre mich nicht, wenn ich mal wechsle und die nicht top funktionieren, ich feiere mich aber auch nicht ab, wenn ich wechslen und die funktionieren gut sind. Ich versuche das einigermassen neutral zu halten in meiner eigenen Stimmungslage. Im Endeffekt konzentrieren wir auf uns, auf unsere Leistung, versuchen Spiele zu gewinnen. Das haben wir am Donnerstag nicht geschafft. Das haben heute geschafft, deswegen war dieser Lehrgang nur zu 50 Prozent zufriedenstellend. Der nächste sollte zu 100 Prozent zufriedenstellenden sein, was das Ergebnis betrifft. Demnach versuchen wir, wie ich es schon gesagt habe, die verbleibenden vier Spiele zu gewinnen und auf uns zu schauen und dann idealerweise auch, wenn ein anderes Team auch alle Spiele gewinnt, ausser das eine eben dann gegen uns, die Slowakei, da auch vorbeizukommen und uns direkt zu qualifizieren. Das ist das Ziel und dafür sollten wir, da wir heute die letzten 30 vor allem begonnen haben, auch weitermachen.»

08.09.2025

Halbleere Ränge in Basel: Nati-Fans schauen gegen Slowenien lieber am TV

Halbleere Ränge in Basel: Nati-Fans schauen gegen Slowenien lieber am TV

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Murat Yakin: «Ein Montagabend-Spiel ist am Fernseher gemütlicher»

Fussball: Nagelsmann genervt von Pfiffen bei Länderspiel

Fussball: Nagelsmann genervt von Pfiffen bei Länderspiel

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nati-Noten. Tor um Tor! Wuchtiger Embolo so gut wie Frei vor 20 Jahren

Nati-NotenTor um Tor! Wuchtiger Embolo so gut wie Frei vor 20 Jahren

WM-Quali-Wahnsinn. Italien dreht Neun-Tore-Spektakel gegen Israel ++ Kosovo überrascht Schweden

WM-Quali-WahnsinnItalien dreht Neun-Tore-Spektakel gegen Israel ++ Kosovo überrascht Schweden

Furioser WM-Quali-Auftakt. Abgeklärte Nati schlägt Slowenien 3:0 und feiert zweiten Sieg im zweiten Spiel

Furioser WM-Quali-AuftaktAbgeklärte Nati schlägt Slowenien 3:0 und feiert zweiten Sieg im zweiten Spiel