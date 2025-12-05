  1. Privatkunden
Die Schweizer Gegner Schweiz verlor gegen Kanada und Katar je ein Testspiel

SDA

5.12.2025 - 22:21

Die Kanadier reisten von der WM 2022 sieglos nach Hause
Die Kanadier reisten von der WM 2022 sieglos nach Hause
Keystone

Die Schweiz kennt die ersten beiden Gegner an der FIFA-WM 2026 in Nordamerika. Erwartet werden Siege. Aber die bislang einzigen Spiele gingen verloren.

Keystone-SDA

05.12.2025, 22:21

05.12.2025, 22:24

Eishockey-Legende Wayne Gretzky und Premierminister Mark Carney brachte es anlässlich der Auslosung in Washington auf den Punkt: Nicht mehr Hockey, sondern Fussball ist mittlerweile die Nummer-1-Sportart.

Gastgeber in der Regel gut

Kanada nimmt im Sommer erstmals zum zweiten Mal hintereinander an einer WM teil – auch wenn sie sich als Gastgeber dafür natürlich nicht zu qualifizieren brauchten. Bei den ersten zwei Teilnahmen, 1986 und 2022, verlor Kanada alle bisherigen sechs Partien, erzielte dabei erst zwei Tore (eines davon ein Eigentor) und kassierte zwölf Gegentore. Nur El Salvador bestritt wie Kanada sechs WM-Partien und verlor ebenfalls alle.

Aber: WM-Gastgeber schlagen sich in der Regel an ihren Heimturnieren gut. 20 der bisherigen 22 Gastgeber qualifizierten sich für die K.o.-Phase. Nur Südafrika 2010 und Katar 2022 scheiterten vorzeitig.

Jesse Marsch wird als Trainer das Team an die Heim-WM führen. Marsch steht vor seinem dritten grossen Turnier: Bei der Copa América 2024 belegten die Kanadier den 4. Platz; beim Gold Cup 2025 scheiterten sie in den Viertelfinals an Guatemala.

Die Schweiz und Kanada spielten erst einmal gegeneinander: Am 15. Mai 2002 verloren die Schweizer ein Freundschaftsspiel in St. Gallen mit 1:3.

Aufgepasst auf Katars Goalgetter

Katar nimmt zum zweiten Mal an einer Fussball-WM teil. Aber zum ersten Mal qualifizierten sie sich aus eigener Kraft. Die Premiere vor vier Jahren erfolgte als Gastgeber.

An der Heim-WM kam Katar in der Vorrunde nicht über den letzten Platz hinaus. Die Resultate: 0:2 gegen Ecuador, 1:3 gegen Senegal und 0:2 gegen die Niederlande. Torreiche Spiele prägten Katars Weg durch die WM-Qualifikation in Asien. Und von den asiatischen Teams, die sich für die WM in Nordamerika qualifizierten, verlor Katar die meisten Partien (5). Aber: Almoez Ali erzielte mehr Tore als jeder andere Spieler in den AFC-Qualifikationsspielen (12).

Der Spanier Julen Lopetegui wird als Trainer Katar an die WM führen. Vier der letzten sechs katarischen Nationaltrainer waren Spanier (neben zwei Portugiesen).

Auch gegen Katar (wie gegen Kanada) spielte die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft bislang erst einmal: Am 14. November 2018 verloren die Schweizer ein trostloses Testspiel in Lugano 0:1.

