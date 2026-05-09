Die SailGP-Saison 2026 geht weiter: Im fünften Rennen der Saison geht es dieses Wochenende auf die Bermudas. Kann das Schweizer Team seine bisher magere Punkteausbeute ausbauen?
Die Rangliste nach vier Rennen
Daten & Austragungsorte 2026
- 17. & 18. Januar | Race #1 | Perth
- 14. & 15. Februar | Race #2 | Auckland
- 28. Februar & 1. März | Race #3 | Sydney
- 11. & 12. April | Race #4 | Rio de Janeiro
- 9. & 10. Mai | Race #5 | Bermuda
- 30. & 31. Mai | Race #6 | New York
- 21. & 21. Juni | Race #7 | Halifax
- 25. & 26. Juli | Race #8 | Portsmouth
- 22. & 23. August | Race #9 | Sassnitz
- 5. & 6. September | Race #10 | Valencia
- 19. & 20. September | Race #11 | Genf
- 21. & 22. November | Race #12 | Dubai
Alle Rennen im Free-TV auf blue Zoom
Adrenalingeladene Rennen, spektakuläre Schauplätze, rivalisierende Nationenteams und atemberaubende Geschwindigkeiten. Auch in diesem Jahr siehst du alle SailGP-Rennen im Free-TV auf blue Zoom.