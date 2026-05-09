Die SailGP-Saison 2026 geht weiter: Im fünften Rennen der Saison geht es dieses Wochenende auf die Bermudas. Kann das Schweizer Team seine bisher magere Punkteausbeute ausbauen?

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Die Rangliste nach vier Rennen

Daten & Austragungsorte 2026 17. & 18. Januar | Race #1 | Perth

14. & 15. Februar | Race #2 | Auckland

28. Februar & 1. März | Race #3 | Sydney

11. & 12. April | Race #4 | Rio de Janeiro

9. & 10. Mai | Race #5 | Bermuda

30. & 31. Mai | Race #6 | New York

21. & 21. Juni | Race #7 | Halifax

25. & 26. Juli | Race #8 | Portsmouth

22. & 23. August | Race #9 | Sassnitz

5. & 6. September | Race #10 | Valencia

19. & 20. September | Race #11 | Genf

21. & 22. November | Race #12 | Dubai Mehr anzeigen

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Adrenalingeladene Rennen, spektakuläre Schauplätze, rivalisierende Nationenteams und atemberaubende Geschwindigkeiten. Auch in diesem Jahr siehst du alle SailGP-Rennen im Free-TV auf blue Zoom.

Schreckmoment in Perth: Schweizer SailGP-Team kollidiert mit Neuseeland Spektakulärer Auftakt in die SailGP-Saison 2026: Nur eine Minute nach dem Start kommt es zum Crash zwischen der Schweiz und Neuseeland. 17.01.2026

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