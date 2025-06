Im Zusammenhang mit der Kaderbekanntgabe des Frauen-Nationalteams für die am 2. Juli beginnende Heim-EM 2025 lanciert der Schweizerische Fussballverband eine besondere Aktion: Die 23 Spielerinnen des Turnierkaders werden nicht auf konventionelle Weise verkündet, sondern vom Volk selbst entdeckt.

Keystone-SDA SDA

Bei einer Schnitzeljagd quer durch die Schweiz können Fans die Nationalspielerinnen persönlich enthüllen und damit Teil eines «einmaligen Erlebnisses» werden. Wie der Verband am Freitag mitteilte, steht die Aktion unter dem Namen «The Chase». In 23 geheimen Orten in allen Sprachregionen des Landes werden Hinweise platziert. Diese seien originell – etwa ein Nati-Trikot mit aufgedrucktem Namen, ein Graffiti oder sonst etwas Aussergewöhnliches. Jeder Ort enthüllt eine Spielerin, die das Schweizer Team an der Heim-EM vertreten wird.

Die Schnitzeljagd beginnt am Nachmittag des 20. Juni und erstreckt sich über mehrere Tage bis am Montagvormittag, 23. Juni. Auf dem Instagram-Kanal der Frauen-Nati (@swissnatiwomen) werden nach und nach Hinweise zu den Fundorten veröffentlicht. Wer eine Spielerin «findet», darf diesen Moment filmen, auf Instagram in die eigene Story posten, dabei wiederum unbedingt @swissnatiwomen markieren und diesen besonderen Moment mit der ganzen Fussballschweiz teilen.

Schnell sein lohnt sich: Wie der SFV vermeldet, wartet auf die Finder jeweils eine kleine Überraschung.

