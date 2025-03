Stefan Gartenmann von Ferencvaros Budapest, ein gebürtiger Däne mit Wurzeln im Thurgauischen, will für die Schweiz spielen Keystone

Murat Yakin nutzt die Freundschaftsspiele der Nationalmannschaft gegen Nordirland (21.3.) und Luxemburg (25.3.) zur Sichtung von vier Neulingen, darunter zwei hierzulande unbekannte 28-Jährige.

Keystone-SDA SDA

Der Nationalcoach nominierte am Donnerstag erstmals den Lausanner Alvyn Sanches, Leeds' Isaac Schmidt, Argentinien-Legionär Lucas Blondel sowie überraschend den dänisch-schweizerischen Innenverteidiger Stefan Gartenmann von Ferencvaros Budapest. Ardon Jashari fehlt wie Captain Granit Xhaka, der in den nächsten Tagen zum dritten Mal Vater wird.

Gartenmann, der Vorfahren im Kanton Thurgau hat und seit Dienstag im Besitz des Schweizer Passes ist, machte in dieser Saison in der Europa League auf sich aufmerksam. Der 28-jährige, 1,87 m grosse gebürtige Däne, der auch schon für Midtylland in Dänemark und Aberdeen in Schottland spielte, besiegte mit den Ungarn unter anderem Nice, Dynamo Kiew und Malmö.

Die Nomination von Lucas Blondel, dem 28-jährigen Rechtsverteidiger der Boca Juniors, hatte sich bereits angebahnt. Auch Lausannes 22-jähriger Edeltechniker Sanches rückt als drittbester Skorer der Super League zum ersten Mal in ein Camp der Nationalmannschaft ein.

Der bei Leeds noch nicht richtig angekommene Isaac Schmidt darf ebenfalls seine ersten Erfahrungen beim A-Nationalteam sammeln. Zum ersten Mal dabei ist auch Davide Callà, der neue Assistenztrainer von Murat Yakin, der auf Giorgio Contini folgt.

Jashari verpasst den ersten Zusammenzug des Jahres verletzungsbedingt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler des FC Brügge musste sich am Mittwoch in der Champions League im Achtelfinal-Rückspiel bei Aston Villa nach 58 Minuten auswechseln lassen. Weitere prominente Abwesende sind neben Xhaka und dem Verletzten Manuel Akanji Nico Elvedi, Silvan Widmer, Ulisses Garcia und Edimilson Fernandes. Dereck Kutesa, der beste Torschütze der Super League, Stuttgarts Verteidiger Leonidas Stergiou und Filip Ugrinic von den Young Boys erhielten ebenfalls kein Aufgebot.

Das Freundschaftsspiel gegen Nordirland findet am Freitag, 21. März, in Belfast statt. Vier Tage später empfängt das Nationalteam in St. Gallen Luxemburg.