Länderspiel Schweizer Niederlage bei der Premiere von Rafel Navarro

SDA

28.11.2025 - 21:07

Rafel Navarro sah eine Niederlage, aber auch Positives im Spiel der Schweizerinnen
Rafel Navarro sah eine Niederlage, aber auch Positives im Spiel der Schweizerinnen
Keystone

Das Schweizer Frauen-Nationalteam verliert das erste Länderspiel unter dem neuen Trainer Rafel Navarro. Im spanischen Jerez unterliegen die Schweizerinnen Belgien mit 1:2.

Keystone-SDA

28.11.2025, 21:07

28.11.2025, 21:24

Zweimal wurden die offensiv agierenden Schweizerinnen überrascht. Zunächst in der 36. Minute durch einen abgefälschten Schuss von Laura Deloose und kurz vor Beginn der Schlussviertelstunde durch einen Konter, den Tinne De Caigny mit einem Kopfball zum 2:1 abschloss. Für das Highlight aus Schweizer Sicht war Alisha Lehmann verantwortlich, die kurz nach ihrer Einwechslung in der 64. Minute von einem belgischen Abwehrfehler profitierte und zum 1:1 traf.

Die Schweizerinnen zeigten im ersten Länderspiel während des Trainingslagers in Andalusien keine schlechte Leistung. Sie hatten viel Ballbesitz und dominierten das Mittelfeld gegen die im FIFA-Ranking als Zwanzigste vier Positionen besser klassierten Belgierinnen. Die Spielidee, die Navarro aus Barcelona in die Schweiz mitgenommen hat, war gut zu erkennen.

Die Mankos bleiben aber vorerst die gleichen wie unter Navarros Vorgängerin Pia Sundhage. Es fehlen in der Nähe des gegnerischen Strafraums zu oft die Ideen, die Durchschlagskraft oder die Effizienz. Lange Zeit war ein Weitschuss von Innenverteidigerin Noemi Ivelj die gefährlichste Schweizer Aktion. Mit der Einwechslung von Aurélie Csillag zur Pause wurde das Spiel der SFV-Auswahl zwingender. Die Stürmerin vom SC Freiburg vergab unmittelbar vor dem zweiten Gegentreffer eine sehr gute Torchance.

Am Dienstag folgt wiederum in Jerez gegen Wales der zweite Test unter Navarro, der bei seiner Premiere auf Captain Lia Wälti verzichten musste. Die Spielerin von Juventus Turin kämpft noch mit muskulären Problemen.

Xamax – Aarau 1:2

Xamax – Aarau 1:2

Alisha Lehmann ist auch in Spanien eine Berühmtheit

Alisha Lehmann ist auch in Spanien eine Berühmtheit

Crnogorcevic: «Navarro lebt den Fussball»

Crnogorcevic: «Navarro lebt den Fussball»

