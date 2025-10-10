  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schweden – Schweiz 0:2 Schweizer sind der WM-Endrunde ganz nahe

SDA

10.10.2025 - 22:44

Granit Xhaka trifft gegen Schweden vom Penaltypunkt
Granit Xhaka trifft gegen Schweden vom Penaltypunkt
Keystone

Die Schweizer Nationalmannschaft steht nach der Hälfte der WM-Qualifikation mit dem Punktemaximum da. Sie gewinnt das wichtige Auswärtsspiel gegen Schweden 2:0.

Keystone-SDA

10.10.2025, 22:44

10.10.2025, 22:57

Etwas mehr als eine Stunde ist gespielt, als Alexander Bernhardsson den kurz davor eingewechselten Djibril Sow zu Fall bringt. Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor zögert nicht und zeigt auf den Penaltypunkt. Einiges hat er davor laufen lassen, doch dieses Mal bleibt er streng. Es vergeht gut eine Minute, in der auch der Video-Schiedsrichter kein Veto erhebt. Und so nimmt sich Granit Xhaka im Nationalstadion in Solna den Ball, blendet die Pfiffe der Heimfans so gut wie möglich aus und trifft mit einem Schuss in die Tormitte.

Xhakas 15. Tor im 140. Länderspiel ist ein ganz wichtiges. Es bringt die Schweiz nach bereits gutem Start in die Qualifikation noch ein grosses Stück näher an die WM-Endrunde 2026. Bereits am Montag könnte das Schweizer Nationalteam die Qualifikation perfekt machen, wenn es auch das Auswärtsspiel gegen Slowenien gewinnt und Kosovo in Schweden sieglos bleibt.

Embolo verpasst Rekord-Egalisierung

Der dritte Sieg im dritten Spiel musste hart erkämpft werden. Schweden erwies sich nach gewissen Startschwierigkeiten als der erwartet bissige Gegner. Es entwickelte sich ein Schlagabtausch mit hart geführten Zweikämpfen, aber auch einigen Torszenen auf beiden Seiten.

Gegen Kosovo und Slowenien hatte die Schweiz jeweils nach einem Eckball die Führung realisiert. Fast wäre dies auch gegen Schweden gelungen. In der 4. Minute landete der Ball jedoch nur am Pfosten statt im Netz. Der Kopfball war von Breel Embolo gekommen, der mit dem Treffer einen über 90-jährigen Rekord hätte egalisieren können. In den Jahren 1933/34 hatte Leopold Kielholz als bisher einziger Schweizer Nationalspieler in sechs Spielen in Folge getroffen.

Dass Embolo nur zu gern mit ihm gleichgezogen wäre, war dem Schweizer Stürmer anzumerken. Doch ihm fehlte an diesem Freitagabend das nötige Glück. Zwei weitere Mal war er per Kopfball nahe am Rekordtreffer. Doch in der 13. Minute ging der Ball am Tor vorbei und unmittelbar nach Xhakas Führungstreffer wurde er im letzten Moment geblockt.

Stattdessen durfte sich am Schluss Johan Manzambi noch feiern lassen. Sein Schuss in der 94. Minute wurde abgefälscht und landete im Netz. Es war bereits das zweite Länderspiel-Tor des 19-Jährigen.

Schweden zu ineffizient

Die Schweden, die nach dem misslungenen Auftakt in die Qualifikation unter Zugzwang waren, hatten nach einer Viertelstunde besser ins Spiel gefunden. Sie setzten die Schweizer früh unter Druck, die deshalb oft mit langen Bällen operierten, was sich gegen die ebenfalls kopfballstarken Schweden aber als wenig vielversprechendes Mittel erwies.

Beim Heimteam trat Alexander Isak, der drittteuerste Transfer der Fussball-Geschichte, in der 26. Minute erstmals in Erscheinung. Nach schöner Passfolge kam er aus kurzer Distanz zum Abschluss und sah, wie auch in dieser Szene der Ball vom Pfosten abprallte. Kurz vor der Pause glänzte Isak dann, indem er Manuel Akanji aussteigen liess und aufs Tor der Schweizer zog. Sein Pass auf Lucas Bergvall war gut, doch der 19-Jährige traf den Ball nicht richtig. Die Schweizer hatten Glück, dass sie mit dem 0:0 in die Pause gehen konnten.

Die guten Ansätze der Schweden blieben letztlich erfolglos. Auch nach dem 0:1 schafften sie es nicht, vor dem gegnerischen Tor entschlossener aufzutreten. Deshalb haben sie nach drei Runden bereits acht Punkte Rückstand auf die Schweiz und damit praktisch keine Chancen mehr auf den Gruppensieg. Diesen könnten die Schweizer dagegen schon bald sichern.

Telegramm

Schweden – Schweiz 0:2 (0:0)

Solna. – 50'000 Zuschauer. – SR Taylor (ENG). – Tore: 64. Xhaka (Penalty) 0:1. 94. Manzambi (Freuler) 0:2.

Schweden: Johansson; Lagerbielke, Hien, Gudmundsson; Bernhardsson (72. Holm), Bergvall (85. Bardghji), Karlström (65. Saletros), Ayari, Sema (72. Svensson); Gyökeres, Isak.

Schweiz: Kobel; Widmer (74. Jaquez), Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Vargas (84. Manzambi), Rieder (59. Sow), Ndoye; Embolo.

Bemerkungen: 4. Pfostenschuss Embolo. 26. Pfostenschuss Isak. Verwarnungen: 49. Akanji, 95. Lagerbielke.

Meistgelesen

Die Schweiz schlägt Schweden 2:0 und marschiert mit grossen Schritten in Richtung WM-Qualifikation
So lacht das Netz über Nicht-Friedens-Nobelpreistrager Trump
Trump gratuliert Machado zum Friedensnobelpreis +++ Weisses Haus beginnt nach Shutdown mit Massenentlassungen

Videos aus dem Ressort

«Will Schweden seine Chance auf den Gruppensieg wahren, muss es heute gewinnen»

«Will Schweden seine Chance auf den Gruppensieg wahren, muss es heute gewinnen»

blue Sport Redaktor Jan Arnet ist mit der Schweizer Nationalmannschaft nach Stockholm gereist und berichtet vor Ort.

10.10.2025

Das sagt Julian Nagelsmann über eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer.

Das sagt Julian Nagelsmann über eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer.

Auf die Frage, ob ein Comeback von Manuel Neuer in der Nationalmannschaft ein Thema sei gibt Trainer Julian Nagelsmann eine kryptische Antwort.

10.10.2025

Gnabry über Wirtz: «Gebt dem Jungen Zeit»

Gnabry über Wirtz: «Gebt dem Jungen Zeit»

Serge Gnabry stellt sich hinter Florian Wirtz, der seit seinem Wechsel zu Liverpool in einem Formtief steckt.

10.10.2025

«Will Schweden seine Chance auf den Gruppensieg wahren, muss es heute gewinnen»

«Will Schweden seine Chance auf den Gruppensieg wahren, muss es heute gewinnen»

Das sagt Julian Nagelsmann über eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer.

Das sagt Julian Nagelsmann über eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer.

Gnabry über Wirtz: «Gebt dem Jungen Zeit»

Gnabry über Wirtz: «Gebt dem Jungen Zeit»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WM-Qualifikation. Schweiz-Verfolger Kosovo lässt Federn

WM-QualifikationSchweiz-Verfolger Kosovo lässt Federn

WM-Qualifikation. Deutschland gewinnt und profitiert

WM-QualifikationDeutschland gewinnt und profitiert

Schwedischer Mega-Bock. Hier verstolpert Bergvall den Ball vor dem leeren Schweizer Tor

Schwedischer Mega-BockHier verstolpert Bergvall den Ball vor dem leeren Schweizer Tor