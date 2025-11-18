  1. Privatkunden
Weltmeisterschaft Schweizer Traum vom U17-WM-Titel lebt weiter

SDA

18.11.2025 - 17:54

Die Schweizer freuen sich sich über den Viertelfinal-Einzug an der U17-WM
Die Schweizer freuen sich sich über den Viertelfinal-Einzug an der U17-WM
Keystone

Die Schweiz übersteht an der U17-WM in Katar auch das zweite K.o.-Spiel. Das Team von Trainer Luigi Pisino bezwingt Irland 3:1 und trifft im Viertelfinal auf Portugal.

Keystone-SDA

18.11.2025, 17:54

18.11.2025, 17:58

Brachten die Schweizer in der ersten Halbzeit bloss zwei harmlose Schüsse auf das Tor der erstmals für eine U17-WM qualifizierten Iren zustande, steigerten sie sich nach der Pause. Das verdiente 1:0 im Aspire Zone Komplex von Al Rayyan erzielte Adrien Llukes in der 57. Minute. Der Stürmer des FC Sion profitierte davon, dass Ryan Butler seinen Schuss unhaltbar ablenkte. Den Assist verbuchte FCZ-Mittelfeldspieler Jill Stiel. Für den Neffen des Ex-Internationalen Jörg Stiel war es bereits der fünfte Skorerpunkt (zwei Tore) bei diesem Turnier.

Elf Minuten später erhöhte Sandro Wyss mit einem herrlichen Linksschuss von der Strafraumgrenze auf 2:0. Der zu Beginn der zweiten Hälfte eingewechselte Stürmer des FC Luzern war in der 49. Minute noch am Pfosten gescheitert. Nachdem Vincent Leonard für die Iren auf 1:2 (82.) verkürzt hatte, machte der beim SC Freiburg tätige Mladen Mijajlovic vier Minuten später mit seinem dritten Treffer an der laufenden Endrunde alles klar. Die Schweizer verzeichneten nicht weniger als 26 Abschlüsse, davon neun auf das Tor. Hinten agierten sie allerdings nicht immer stilsicher.

Damit lebt der Traum vom zweiten WM-Titel auf dieser Ebene weiter – 2009 triumphierten Granit Xhaka und Co. bei der zuvor einzigen Teilnahme der Schweiz an einer U17-WM. Der Gegner im Viertelfinal ist Portugal, das Mexiko im Achtelfinal gleich mit 5:0 abgefertigt hat. Die Iberer stellen mit Anisio Cabral (6 Treffer) den aktuell besten Torschützen bei diesem Turnier.

