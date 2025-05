Selena Bao Social Media Manager & Content Creator Themen-Schwerpunkte: Gesellschaft, Lifestyle, Nachhaltigkeit, Mental Health, Festivals, Filme & Serien

Selena Bao ist seit Januar 2025 bei blue News. Die Baslerin hat sich schnell im Zürcher Büro eingelebt – mit ihrer offenen und lebendigen Art sorgt sie regelmässig für beste Unterhaltung. Beim Fussball steht sie im Abseits – dafür punktet sie mit Gespür für gesellschaftliche Themen und alles, was in den sozialen Medien bewegt. Auch in der Freizeit ist Selena engagiert: Sie organisiert Blutspenden, betreut Kinderferien-Camps und coacht als YES-Alumna junge Menschen im Debattieren. Selena probiert sich gern in allem – von Singen bis Joggen – und bringt mit ihrer Vielseitigkeit Farbe in den Alltag.