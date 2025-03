Miroslav Stevanovic lässt Thomas Castella keine Abwehrchance Keystone

Servette gewinnt das Léman-Derby gegen Lausanne-Sport 1:0 und schliesst wieder zu Leader Basel auf. Miroslav Stevanovic gelingt der goldene Treffer.

Keystone-SDA, sda SDA

Es ist noch gar nicht lange her, da gab es nicht wenige Stimmen im Umfeld von Servette, die sich kritisch zu Trainer Thomas Häberli äusserten. Sechsmal waren die Genfer unter dem Luzerner Trainer sieglos geblieben bis Anfang Februar. Dann gewannen die Grenat etwas überraschend gegen Basel. Und seither sind die Servettiens nicht mehr zu stoppen.

Das 1:0 am Samstagabend in Lausanne war der vierte Sieg de suite für die Genfer, die somit punktgleich mit dem FC Basel an der Spitze der Super League verbleiben. Es war kein schönes Spiel mit zahlreichen Torchancen, dieses Léman-Derby. Aber es war eine Partie, in der Servette aus wenigen Chancen das Optimum herauszuholen vermochte.

Nach einem Handspiel von Marvin Senaya durfte Miroslav Stevanovic für Servette schon in der 14. Minute zum Penalty anlaufen. Und der serbische Routinier liess Thomas Castella, der im Lausanner Tor erneut den Vorzug vor Karlo Letica erhielt, keine Abwehrchance.

Es sollte der einzige Treffer einer Partie bleiben, in der sich das von Ludovic Magnin trainierte Heimteam überraschend harmlos präsentierte. Timothé Cognat und Alexis Antunes vergaben in der Nachspielzeit grosse Chancen für die Genfer, den Sieg endgültig sicherzustellen. Es sollte jedoch nicht mehr ins Gewicht fallen.

Für Servette ist es der erste Sieg in Lausanne seit dreienhalb Jahren.

Telegramm

Lausanne-Sport – Servette 0:1 (0:1)

10'147 Zuschauer. – SR Tschudi. – Tor: 14. Stevanovic (Penalty) 0:1.

Lausanne-Sport: Castella; Senaya, Sow, Dussenne, Poaty; Koindredi (84. Sène), Roche, Sanches; Okou (75. Balde), Ajdini (75. Oviedo), Diabaté.

Servette: Mall; Tsunemoto, Adams, Rouiller, Mazikou; Cognat, Magnin; Stevanovic, Kutesa (66. Antunes), Keyan Varela (46. Ouattara); Ndoye (46. Crivelli).

Bemerkungen: Verwarnungen: 43. Mazikou, 48. Diabaté, 83. Cognat, 94. Ouattara.