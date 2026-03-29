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Schweizer Cup Servette Chênois schlägt YB und ist zum dritten Mal Cupsieger

SDA

29.3.2026 - 17:05

Die Genferinnen um Torschützin Paula Serrano (Mitte) freuen sich über das 1:0
Die Genferinnen um Torschützin Paula Serrano (Mitte) freuen sich über das 1:0
Keystone

Servette Chênois gewinnt zum dritten Mal den Schweizer Cup. Die Genferinnen siegen im Final in Winterthur gegen den Schweizer Meister YB mit 1:0.

Keystone-SDA

29.03.2026, 17:05

29.03.2026, 17:20

Das einzige Tor der Partie fiel sechs Minuten nach der Pause. Die Spanierin Paula Serrano traf nach einem gut getretenen Freistoss von Daina Bourma mit dem Kopf. Die Defensive von YB war in dieser Situation nicht auf der Höhe. Serrano kam freistehend zum Abschluss und hatte Glück, dass der Ball via Schulter den Weg ins Tor fand. Es war zu diesem Zeitpunkt erst der zweite Torschuss der Genferinnen.

Servette Chênois, das die Meisterschaft mit grossem Vorsprung auf YB anführt, spielte nach dem 1:0 eine Weile lang etwas befreiter auf. Therese Simonsson verpasste das zweite Tor nach rund einer Stunde nur um einen Hauch. Danach konzentrierte sich das Team von Trainer Cristian Toro auf die Verwaltung des Vorsprungs. YB steigerte die lange Zeit enttäuschende Offensivproduktion in den letzten 20 Minuten. Die Gefahr kam dabei vor allem von Standardsituationen, wie etwa vom Eckball in der 74. Minute, der von der Lattenoberkante abprallte.

Ein Berner Treffer, für den YB insgesamt auch etwas zu wenig zwingend agierte, wollte vor den 7587 Zuschauerinnen und Zuschauern auf der Schützenwiese wie schon in den ersten zwei Saisonduellen gegen den Angstgegner Servette nicht fallen. Zum sechsten Mal verlor YB einen Cupfinal seit dem letzten Triumph 2001, damals noch als FC Bern. Für das auf viele internationale Spielerinnen zählende Servette war es der dritte Sieg im dritten Final (nach 2023 und 2024).

Bereits vor zwei Jahren hatte Servette gegen YB knapp mit 1:0 triumphiert und die legendäre Reaktion der deutschen YB-Trainerin Imke Wübbenhorst provoziert, die im TV-Interview von «widerlich spielenden» und «zusammengekauften» Gegnerinnen gesprochen hatte. Die erhoffte Revanche für die bittere Niederlage damals misslang Wübbenhorst vorerst. In den bald anstehenden Meisterschafts-Playoffs werden die Karten dann aber neu gemischt.

Telegramm:

YB Frauen – Servette Chênois 0:1 (0:0)

Winterthur. – 7587 Zuschauer. – SR Anex. – Tor: 51. Serrano 0:1.

YB: Brunholt; Frey, Jimenez Gutierrez, Schlup, Bernhardt; Chalatsogianni (70. Dysli), Münger, Kuehn; Josten (85. Ess), Jelcic, Granges.

Servette Chênois: Salon Marcuello; Tufo (65. Simon), Muratovic, Gimenez Gamboa (80. Jelencic), Bourma; Nakkach; Simonsson, Libran Quiroga, Serrano (80. Misini), Martinez Salinas (89. Marchao); Sobal (65. Marinelli).

Bemerkungen: Verwarnungen: 33. Serrano. 49. Chalatsogianni.

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