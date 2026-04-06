  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Servette – Luzern 3:0 Servette gegen Luzern effizient und siegreich

SDA

6.4.2026 - 19:08

Nach der entscheidenden Szene: Miroslav Stevanovic (im Hintergrund zweiter von links) bejubelt sein Führungstor zum 1:0 kurz vor der Halbzeitpause
Nach der entscheidenden Szene: Miroslav Stevanovic (im Hintergrund zweiter von links) bejubelt sein Führungstor zum 1:0 kurz vor der Halbzeitpause
Keystone

Der FC Servette schlägt den FC Luzern in einem unspektakulären Spiel mit 3:0. Die Tore für Servette erzielten Miroslav Stevanovic und Timothé Cognat kurz vor und kurz nach der Pause. In der Nachspielzeit traf auch noch Junior Kadile.

Keystone-SDA

06.04.2026, 19:08

06.04.2026, 21:45

In der 31. Runde hatten Servette (5:0) und Luzern (4:0) beide noch hoch gewonnen. Wer deshalb ein Offensiv-Spektakel erwartete, wurde enttäuscht. Highlights blieben Mangelware. Es war offensichtlich, dass es beiden Teams in dieser Saison nicht mehr um viel geht.

Erst nach 40 Minuten kam es zur ersten Torchance, die Miroslav Stevanovic nach einer Flanke von Kadile sogleich nützte. Der 35-jährige Bosnier reüssierte mit einem Kopfball. Unmittelbar nach der Pause erhöhte Timothé Cognat auf 2:0.

Die Minuten nach der Pause waren die attraktivsten. Unmittelbar nach dem 0:2 kam auch der FC Luzern endlich zu einer Chance. Oscar Kabwit scheiterte an Genfs Goalie Joël Mall. Die beiden Spieler prallten nach der Chance ineinander; für Mall ging es nicht mehr weiter.

Servette – Luzern 3:0 (1:0)

8032 Zuschauer. – SR Cibelli. – Tore: 40. Stevanovic (Kadile) 1:0. 46. Cognat (Houboulang Mendes) 2:0. 97. Kadile (Stevanovic) 3:0.

Servette: Mall (56. Frick); Allix (27. Houboulang Mendes), Rouiller, Burch, Mazikou; Douline, Cognat; Stevanovic, Ishuayed (87. Njoh), Kadile; Ayé (87. Guillemenot).

Luzern: Loretz; Dorn, Freimann, Bajrami, Fernandes (63. Ciganiks); Lucas Ferreira (63. Spadanuda), Owusu, Abe (87. Wyss), Di Giusto (87. Grbic); Kabwit, Vasovic (63. Meyer).

Bemerkungen: Verwarnungen: 12. Rouiller, 13. Lucas Ferreira, 80. Abe, 85. Ishuayed.

Meistgelesen

Trump droht: Iran könnte morgen Nacht ausgeschaltet werden +++ UN-Appell an USA: Angriffe auf zivile Infrastruktur illegal
Flüchtender Autofahrer stirbt nach Polizeischüssen
Haben Batic und Leitmayr trotz «Tatort»-Rente eine Zukunft?

Videos aus dem Ressort

Vogt: «Die letzten Wochen waren sehr schmerzhaft»

Vogt: «Die letzten Wochen waren sehr schmerzhaft»

06.04.2026

Zigi: «Eine Statue von mir in St.Gallen? Ich weiss nicht...»

Zigi: «Eine Statue von mir in St.Gallen? Ich weiss nicht...»

06.04.2026

Hediger: «In der zweiten Halbzeit hatten wir keine Tiefe mehr»

Hediger: «In der zweiten Halbzeit hatten wir keine Tiefe mehr»

06.04.2026

Vogt: «Die letzten Wochen waren sehr schmerzhaft»

Vogt: «Die letzten Wochen waren sehr schmerzhaft»

Zigi: «Eine Statue von mir in St.Gallen? Ich weiss nicht...»

Zigi: «Eine Statue von mir in St.Gallen? Ich weiss nicht...»

Hediger: «In der zweiten Halbzeit hatten wir keine Tiefe mehr»

Hediger: «In der zweiten Halbzeit hatten wir keine Tiefe mehr»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Söldner-Check. Manzambi mit Traumtor gegen die Bayern ++ Sommer glänzt mit Monster-Parade ++ Muheim sieht Rot

Söldner-CheckManzambi mit Traumtor gegen die Bayern ++ Sommer glänzt mit Monster-Parade ++ Muheim sieht Rot

FA Cup. Leeds eliminiert West Ham im Penaltyschiessen – Okafor glänzt mit Assist

FA CupLeeds eliminiert West Ham im Penaltyschiessen – Okafor glänzt mit Assist

DFB-Pokal Frauen. Vallotto mit Wolfsburg im Final – Mühlemann scheidet aus

DFB-Pokal FrauenVallotto mit Wolfsburg im Final – Mühlemann scheidet aus