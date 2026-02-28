  1. Privatkunden
Servette – Sion 0:0 Servette macht zu wenig für den Heimsieg

SDA

28.2.2026 - 22:49

Sions Kreshnik Hajrizi (links) im Kampf um den Ball mit Servettes Junior Kadile
Sions Kreshnik Hajrizi (links) im Kampf um den Ball mit Servettes Junior Kadile
Keystone

Servette kann im heimischen Stadion nicht mehr gewinnen. Die Genfer müssen sich in der 27. Super-League-Runde zuhause gegen den FC Sion mit einem 0:0 begnügen.

Keystone-SDA

28.02.2026, 22:49

28.02.2026, 23:20

Das torlose Unentschieden dient den Wallisern zweifellos mehr als den Genfern, die im Kampf um den Einzug in die Top 6 dringend auf (mehr) Punkte angewiesen sind. Für einen Sieg hätten die Grenat allerdings mehr unternehmen müssen. Zu lange beschränkten sie sich fast ausschliesslich auf die defensive Arbeit, erst in der zweiten Halbzeit wagten die Gastgeber etwas mehr.

Dass sich Servette und Sion mit einem Unentschieden trennten, kam keineswegs überraschend. Die Genfer blieben im achten Heimspiel hintereinander ohne Sieg. Die Bilanz in dieser Phase der Erfolgslosigkeit lautet auf fünf Unentschieden und drei Niederlagen.

Ebenfalls auf fünf Unentschieden und drei Niederlagen – aber in den letzten acht Auswärtsspielen – lautet die Bilanz der Walliser. Deren beste Chance zum Sieg kam in der 86. Minute, doch der Ball landete nach Baltazars Schuss nur am Pfosten.

Telegramm:

Servette – Sion 0:0

8087 Zuschauer. – SR Fähndrich.

Servette: Mall; Houboulang Mendes (55. Burch), Rouiller, Severin, Njoh; Stevanovic, Cognat, Fomba (55. Douline), Kadile; Jallow (55. Ishuayed), Guillemenot (75. Mráz).

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman (93. Sow), Baltazar Costa; Chipperfield (68. Surdez), Berdayes (77. Kololli), Chouaref (68. Lukembila); Nivokazi (77. Boteli).

Bemerkungen: Verwarnungen: 35. Houboulang Mendes, 47. Fomba, 57. Chouaref, 80. Douline, 80. Cognat.

