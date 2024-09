Die Spieler von Servette bejubeln den Torschützen Dereck Kutesa Keystone

Servette gewinnt das «Derby du Lac» gegen Lausanne-Sport 1:0 und ist damit mindestens bis Sonntag Tabellenleader. St. Gallen tut sich in Yverdon schwer mit der Chancenverwertung und verliert 0:1.

SDA

Mit seinem fünften Treffer in der laufenden Meisterschaft führte Dereck Kutesa die Genfer zum Heimsieg. In der 32. Minute war der 26-jährige Angreifer nach einem Eckball, der per Kopf verlängert wurde, mit der Fussspitze zur Stelle. Obwohl Servette das Spiel im eigenen Stadion mehrheitlich kontrollierte, bedurfte es auch einiger Paraden von Goalie Jérémy Frick, um den nächsten Derbyerfolg zu feiern. Von den letzten acht Aufeinandertreffen mit Lausanne gewannen die Genfer fünf und verloren nur einmal.

Eine Überraschung gab es in Yverdon. Nachdem St. Gallen in der ersten Halbzeit drückend überlegen war und dem Führungstreffer mehrmals nahe kam, zeigte sich das Heimteam in der zweiten Hälfte effizient. In der 72. Minute traf der Franzose Hugo Komano nach einem Abpraller aus kurzer Distanz ins Netz. St. Gallen, das unter der Woche einen 4:1-Sieg gegen Zürich gefeiert hatte, zeigte sich zu keiner Reaktion fähig.

Tabelle

Rangliste: 1. Servette 8/16 (13:15). 2. Luzern 7/14 (14:9). 2. Zürich 7/14 (14:9). 4. Lugano 7/14 (12:8). 5. St. Gallen 8/13 (16:10). 6. Sion 7/11 (10:6). 7. Basel 7/10 (15:8). 8. Yverdon 8/8 (8:13). 9. Lausanne-Sport 8/7 (11:17). 10. Young Boys 7/6 (11:15). 11. Grasshoppers 7/5 (9:13). 12. Winterthur 7/4 (4:14).

