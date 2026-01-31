Das umkämpfte Rhone-Derby endet mit einer Punkteteilung Keystone

Im Rhone-Derby zwischen Servette und Sion kam es nach viel Spektakel zur Punkteteilung. Die Teams trennten sich 3:3 unentschieden.

Keystone-SDA SDA

Ablie Jallow schien mit seinem ersten Treffer in der Super League zum grossen Matchwinner zu werden. Der eingewechselte Servettien traf in der 86. Minute zum 3:2 für das Heimteam und liess die Mehrheit der 10'210 Fans im Stade de Genève jubeln. Es wäre nach dem 4:2-Sieg in St. Gallen der nächste Schritt in Richtung erste Tabellenhälfte gewesen.

Doch die Sittener wollten ihre Ungeschlagenheit in diesem Jahr unbedingt wahren. In der Schlussoffensive landete der Ball beim im Strafraum lauernden Winsley Botelli, der den Gästen einen verdienten Punkt sicherte.

Diese waren bereits in der 5. Minute in Führung gegangen, konnten sie jedoch nicht lange halten. Zur Pause lag Servette 2:1 vorne, ehe Numa Lavanchy in der 58. Minute mit einer sehenswerten Direktabnahme das 2:2 erzielte.

Ein Rhone-Derby mit je drei Treffern klingt aussergewöhnlich, tatsächlich gab es dies seit Mai 2022 aber bereits zum dritten Mal. Zuletzt hatten sich die beiden Teams im Februar des vergangenen Jahres 3:3 getrennt.

Telegramm

Servette – Sion 3:3 (2:1)

10'210 Zuschauer. – SR Cibelli. – Tore: 5. Rouiller (Eigentor) 0:1. 25. Stevanovic (Njoh) 1:1. 35. Guillemenot 2:1. 58. Lavanchy 2:2. 86. Jallow (Mazikou) 3:2. 94. Boteli (Lavanchy) 3:3.

Servette: Mall; Burch, Rouiller, Mazikou; Houboulang Mendes (69. Allix), Cognat, Douline (79. Ondoua), Njoh; Stevanovic; Guillemenot (61. Jallow), Ayé (79. Mráz).

Sion: Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Baltazar Costa, Kabacalman (89. Surdez); Rrudhani (46. Berdayes), Kololli (46. Sow), Chouaref (83. Lukembila); Nivokazi (83. Boteli).

Bemerkungen: Verwarnungen: 5. Mazikou, 13. Lavanchy, 20. Houboulang Mendes, 36. Cognat, 85. Baltazar Costa.