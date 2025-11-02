  1. Privatkunden
Trennung nach dreieinhalb Jahren Sesa nicht mehr Trainer von Rapperswil-Jona

SDA

2.11.2025 - 20:41

David Sesa ist nicht mehr Trainer des FC Rapperswil-Jona.
David Sesa ist nicht mehr Trainer des FC Rapperswil-Jona.
Bild: Keystone

Nach dreieinhalb Jahren endet die Zusammenarbeit von David Sesa mit dem FC Rapperswil-Jona. Laut einer Medienmitteilung trennen sich Trainer und Klub im gegenseitigen Einvernehmen.

Keystone-SDA

02.11.2025, 20:41

02.11.2025, 21:37

Sesa führte das Team in der vergangenen Saison zum Aufstieg in die Challenge League, in der Rapperswil-Jona nach zwölf Runden den 8. Platz belegt. Während Sesa laut Medienberichten mit dem FC Schaffhausen aus der Promotion League in Verbindung gebracht wird, plant Rapperswil-Jona, seinen neuen Trainer am Montag vorzustellen.

Aarau – Rapperswil-Jona 2:1

Aarau – Rapperswil-Jona 2:1

Challenge League | 12. Runde | Saison 25/26

01.11.2025

