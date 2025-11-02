David Sesa ist nicht mehr Trainer des FC Rapperswil-Jona. Bild: Keystone

Nach dreieinhalb Jahren endet die Zusammenarbeit von David Sesa mit dem FC Rapperswil-Jona. Laut einer Medienmitteilung trennen sich Trainer und Klub im gegenseitigen Einvernehmen.

Keystone-SDA SDA

Sesa führte das Team in der vergangenen Saison zum Aufstieg in die Challenge League, in der Rapperswil-Jona nach zwölf Runden den 8. Platz belegt. Während Sesa laut Medienberichten mit dem FC Schaffhausen aus der Promotion League in Verbindung gebracht wird, plant Rapperswil-Jona, seinen neuen Trainer am Montag vorzustellen.