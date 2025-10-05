Ruben Vargas liefert die Vorlage zum zweiten Tor von Sevilla Keystone

Barcelona ist nach dem 1:4 bei Sevilla nicht mehr an der Spitze der spanischen Meisterschaft. Für die Katalanen ist es wettbewerbsübergreifend die zweite Niederlage in Serie.

Keystone-SDA SDA

Der FC Barcelona hat durch die erste Niederlage die Tabellenführung in der spanischen Primera Division an Dauerrivale Real Madrid verloren. Die Katalanen verloren am 8. Spieltag beim FC Sevilla verdient mit 1:4. Real hatte am Samstag mit 3:1 gegen Villarreal gewonnen und liegt nun zwei Punkte vor dem Meister.

Stürmerstar Robert Lewandowski vergab rund eine Viertelstunde vor Ende einen Penalty zum möglichen 2:2-Ausgleich für den Titelverteidiger. Den Führungstreffer für Sevilla hatte ausgerechnet Alexis Sanchez (13. Minute) vom Punkt erzielt. Der 36 Jahre alte Chilene stand von 2011 bis 2014 bei Barcelona unter Vertrag. Isaac (37.) erhöhte nach Vorlage von Ruben Vargas auf 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Marcus Rashford (45.) der Anschlusstreffer für Barça. José Angel Carmona (90.) traf zum 3:1 für Sevilla, bei dem neben Vargas mit Djibril Sow ein zweiter Schweizer in der Startformation stand. In einer hektischen Nachspielzeit wurde zunächst eine Rote Karte für Sevilla-Profi Peque Fernández (93.) nach Videobeweis in eine Gelbe Karte geändert. Dann traf Akor Adams (96.) zum Endstand.

Für Barça war es vier Tage nach dem 1:2 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain die zweite Pflichtspielniederlage in Folge. Schmerzlich vermisst wurde Lamine Yamal, der aufgrund von Leistenproblemen auch der spanischen Nationalmannschaft in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen fehlen wird.