Gleich zweimal scheiterte Xherdan Shaqiri vom Penaltypunkt Keystone

Der FC Basel muss sich daheim gegen Lugano mit einem Punkt begnügen. Mit dem 1:1 ist das Team von Stephan Lichtsteiner schlecht bedient, auch weil Xherdan Shaqiri vom Penaltypunkt scheitert.

Keystone-SDA SDA

Es hätte eine Randnotiz sein können, wenn Lugano nicht kurz nach dem verschossenen Penalty von Shaqiri das 1:1 erzielt hätte. So aber waren die Fehlschüsse des früheren Schweizer Nationalspielers ein Wendepunkt im St. Jakob-Park. Gleich zweimal bekam Shaqiri nach einer guten Stunde die Chance, zum 2:0 zu treffen. Den ersten Penalty hielt Luganos Keeper Amir Saipi. Weil aber Luganos Damian Kelvin zu früh in den Strafraum gelaufen war, durfte Basels Captain nochmals antreten und schoss weit übers Tor. Es war bereits der fünfte Penalty, den Shaqiri in dieser Saison verschoss.

Nur zwei Minuten nach dem Penaltydrama liess sich der FCB für einmal bei einem Konter erwischen und kassierte das 1:1 von Georgios Koutsias, der bereits früh im Spiel für den verletzten Kevin Behrens eingewechselt worden war. Es war der erste Schuss aufs Tor der über weite Strecken recht harmlosen Gäste, die aber ihre Ungeschlagenheit auf neun Partien ausbauten und in der Tabelle drei Punkte vor dem FCB bleiben.

Die Basler hätten sich aufgrund der Möglichkeiten den Sieg verdient gehabt. Nach dem 1:0 in der 30. Minute, das Bénie Traoré mittels Penalty nach einem Foul von Mattia Zanotti souverän erzielt hatte, kontrollierten die Gastgeber die Partie recht sicher. Dass Traoré zum zweiten Penalty nicht als Schütze antrat, lag wohl daran, dass er diesen herausgeholt hatte und der Fussballweisheit folgte: Der Gefoulte soll niemals selber schiessen.

Telegramm:

Basel – Lugano 1:1 (1:0)

22'715 Zuschauer. – SR San. – Tore: 30. Traoré (Penalty) 1:0. 64. Koutsias (Daniel Dos Santos) 1:1.

Basel: Hitz; Rüegg (66. Tsunemoto), Vouilloz, Akahomen, Schmid (88. Cissé); Leroy, Bacanin; Salah (88. Duranville), Shaqiri, Traoré (66. Soticek); Ajeti (66. Koloto).

Lugano: Saipi; Mai (46. Carbone), Kelvin, Papadopoulos; Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani (84. Brault-Guillard); Steffen (63. Mahou), Mahmoud (63. Daniel Dos Santos); Behrens (15. Koutsias).

Bemerkungen: 62. Shaqiri verschiesst Penalty. Verwarnungen: 37. Salah, 48. Schmid, 56. Kelvin, 72. Cimignani, 92. Papadopoulos.