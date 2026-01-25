Xherdan Shaqiri sorgt im Letzigrund für Basler Hochgefühle Keystone

Thun setzt seinen Höhenflug im Berner Derby ungebremst fort. Der Super-League-Leader fertigt die Young Boys 4:1 ab. Basel gewinnt einen verrückten Klassiker beim FC Zürich dank Xherdan Shaqiri 4:3.

Kastriot Imeri, Mattias Käit und zweimal Elmin Rastoder erzielten die Tore für Thun in der zweiten Halbzeit. Für die in der Defensive abermals inferioren Young Boys, die ihre Gegentore 14 bis 16 in den letzten vier Ligaspielen kassierten, konnte Alan Virginius nur vorübergehend zum 1:3 verkürzen.

Thun führt die Tabelle damit auch nach der 21. Runde mit einem komfortablen Polster an. Weil St. Gallen zuhause gegen Servette nach einer 2:0-Pausenführung 2:4 verlor, ist neu Lugano mit sieben Punkten Rückstand Zweiter. Die Young Boys weisen als Sechster nunmehr 17 Punkte Rückstand auf den Leader auf.

Im Klassiker zwischen dem FC Zürich und Basel ging es fast über die ganze Partie drunter und drüber. Am Ende verhalf Xherdan Shaqiri dem FCB in der Nachspielzeit zu einem so verrückten wie umjubelten 4:3-Erfolg. Schon vor dem späten Siegtreffer war Shaqiri mit zwei Toren und einer Vorlage die grosse Figur des Spiels.

In den Samstagsspielen knüpfte Lugano mit einem 4:1 gegen Winterthur an seine starken Auftritte der letzten Wochen an. Die Grasshoppers holten bei Lausanne-Sport einen Punkt (1:1), Sion und Luzern trennten sich ebenfalls 1:1.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Sonntag: Thun – Young Boys 4:1 (0:0). St. Gallen – Servette 2:4 (2:0). Zürich – Basel 3:4 (2:2). – Samstag: Lausanne-Sport – Grasshoppers 1:1 (0:0). Lugano – Winterthur 4:1 (3:0). Sion – Luzern 1:1 (1:1).

Rangliste: 1. Thun 21/46 (46:25). 2. Lugano 21/39 (37:26). 3. St. Gallen 20/37 (40:26). 4. Basel 21/36 (33:24). 5. Sion 21/32 (31:25). 6. Young Boys 21/29 (40:45). 7. Lausanne-Sport 21/28 (32:29). 8. Zürich 21/25 (32:40). 9. Servette 21/24 (35:40). 10. Luzern 21/22 (38:41). 11. Grasshoppers 21/18 (28:39). 12. Winterthur 20/10 (24:56).