  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League Shaqiri lässt Basel im Klassiker jubeln, Thun fliegt weiter

SDA

25.1.2026 - 18:36

Xherdan Shaqiri sorgt im Letzigrund für Basler Hochgefühle
Xherdan Shaqiri sorgt im Letzigrund für Basler Hochgefühle
Keystone

Thun setzt seinen Höhenflug im Berner Derby ungebremst fort. Der Super-League-Leader fertigt die Young Boys 4:1 ab. Basel gewinnt einen verrückten Klassiker beim FC Zürich dank Xherdan Shaqiri 4:3.

Keystone-SDA

25.01.2026, 18:36

25.01.2026, 18:38

Kastriot Imeri, Mattias Käit und zweimal Elmin Rastoder erzielten die Tore für Thun in der zweiten Halbzeit. Für die in der Defensive abermals inferioren Young Boys, die ihre Gegentore 14 bis 16 in den letzten vier Ligaspielen kassierten, konnte Alan Virginius nur vorübergehend zum 1:3 verkürzen.

Thun führt die Tabelle damit auch nach der 21. Runde mit einem komfortablen Polster an. Weil St. Gallen zuhause gegen Servette nach einer 2:0-Pausenführung 2:4 verlor, ist neu Lugano mit sieben Punkten Rückstand Zweiter. Die Young Boys weisen als Sechster nunmehr 17 Punkte Rückstand auf den Leader auf.

Im Klassiker zwischen dem FC Zürich und Basel ging es fast über die ganze Partie drunter und drüber. Am Ende verhalf Xherdan Shaqiri dem FCB in der Nachspielzeit zu einem so verrückten wie umjubelten 4:3-Erfolg. Schon vor dem späten Siegtreffer war Shaqiri mit zwei Toren und einer Vorlage die grosse Figur des Spiels.

In den Samstagsspielen knüpfte Lugano mit einem 4:1 gegen Winterthur an seine starken Auftritte der letzten Wochen an. Die Grasshoppers holten bei Lausanne-Sport einen Punkt (1:1), Sion und Luzern trennten sich ebenfalls 1:1.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Sonntag: Thun – Young Boys 4:1 (0:0). St. Gallen – Servette 2:4 (2:0). Zürich – Basel 3:4 (2:2). – Samstag: Lausanne-Sport – Grasshoppers 1:1 (0:0). Lugano – Winterthur 4:1 (3:0). Sion – Luzern 1:1 (1:1).

Rangliste: 1. Thun 21/46 (46:25). 2. Lugano 21/39 (37:26). 3. St. Gallen 20/37 (40:26). 4. Basel 21/36 (33:24). 5. Sion 21/32 (31:25). 6. Young Boys 21/29 (40:45). 7. Lausanne-Sport 21/28 (32:29). 8. Zürich 21/25 (32:40). 9. Servette 21/24 (35:40). 10. Luzern 21/22 (38:41). 11. Grasshoppers 21/18 (28:39). 12. Winterthur 20/10 (24:56).

Meistgelesen

Bürgermeister bittet Nationalgarde um Hilfe gegen ICE +++ Angst vor Bürgerkrieg wächst
Shaqiri entscheidet vogelwilden Klassiker tief in der Nachspielzeit
Morettis verhaken sich bei Verhören in Widersprüche – falsche Skizze und Notausgang

Videos aus dem Ressort

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

25.01.2026

Witzig: «Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

Witzig: «Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

25.01.2026

Guillemenot: «Die ersten 20 Minuten waren ein Skandal»

Guillemenot: «Die ersten 20 Minuten waren ein Skandal»

25.01.2026

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

Witzig: «Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

Witzig: «Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

Guillemenot: «Die ersten 20 Minuten waren ein Skandal»

Guillemenot: «Die ersten 20 Minuten waren ein Skandal»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Spanien. FC Barcelona behauptet sich vor Real Madrid

SpanienFC Barcelona behauptet sich vor Real Madrid

England. Manchester United bringt Spannung im Titelkampf zurück

EnglandManchester United bringt Spannung im Titelkampf zurück

Deutschland. Stuttgart weiter auf Champions-League-Kurs

DeutschlandStuttgart weiter auf Champions-League-Kurs