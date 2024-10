Zauberfuss Shaqiri: «Eigentlich gehört das Tor schon mir»

In der 57. Minute verwandelt Xherdan Shaqiri einen Eckball direkt zum 5:0. Dies, nachdem er bereits in der ersten Halbzeit einen Eckball an die Latte zirkelt. Der Shaqiri-Geniestreich wird allerdings als Eigentor gewertet. Hier hörst du, was Shaqiri davon hält.

26.10.2024