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Champions League Sieben-Tore-Spektakel mit Bayern München als Sieger

SDA

15.4.2026 - 23:17

Luis Diaz schoss das 3:3, das Bayern München das Weiterkommen sicherte
Luis Diaz schoss das 3:3, das Bayern München das Weiterkommen sicherte
Keystone

Bayern München qualifiziert sich durch späte Treffer gegen Real Madrid für die Halbfinals der Champions League. Auch Arsenal ist unter den letzten vier.

Keystone-SDA

15.04.2026, 23:17

15.04.2026, 23:42

In der 89. Minute sorgte Luis Diaz für die grosse Euphorie in München. Der Kolumbianer traf zum 3:3 im spektakulären Rückspiel gegen Rekordsieger Real Madrid, was nach dem 2:1-Sieg in Madrid dem deutschen Meister zum Weiterkommen reichte. Michael Olise sorgte in der Nachspielzeit sogar noch für den Sieg der Münchner. Zur Pause hatte es 3:2 für Real Madrid gestanden.

Als entscheidend erwies sich unter anderem ein Platzverweis gegen Madrids Eduardo Camavinga. Der im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselte Franzose sah in der 86. Minute für Zeitspiel die zweite Gelbe Karte. Ein zu harter Entscheid von Schiedsrichter Vincic, der wohl vergessen hatte, dass er Camavinga bereits acht Minuten zuvor Gelb gezeigt hatte.

Neuers Patzer lancierte das Spiel

Von der deutschen Souveränität, die der eine oder andere Experte angesichts des 2:1-Vorteils aus dem Hinspiel erwartet hatte, war vor den Schlussminuten nichts zu sehen. Das lag nicht zuletzt an Manuel Neuer. Der im Hinspiel überragende 40-jährige Goalie leistete sich schon nach wenigen Sekunden einen folgenschweren Fehlpass, der zum frühen 1:0 von Real Madrids Arda Güler führte.

Was auf die erste Schrecksekunde in der Münchner Allianz-Arena folgte, war ein spektakuläres Hin und Her mit weiteren vier Toren bis zur Pause. Aleksandar Pavlovic glich nach einem Eckball rasch zum 1:1 aus (6.), Güler brachte die Spanier mit einem direkten Freistoss, den ein Neuer in Topform gehalten hätte, kurz vor Ablauf der ersten halben Stunde wieder in Front. Harry Kane sorgte für das 2:2 (38.), bevor vier Minuten später Kylian Mbappé für die nächste Führung der Gäste sorgte. Für Kane war es der 50. Saisontreffer, für Mbappé der 40.

Bis zum Platzverweis gegen Camavinga verlief die Partie ausgeglichen, zumindest was die Verteilung der Torchancen anging. Bayern München kam gepflegter zu seinen guten Aktionen, aber Real Madrid war mit seinen Kontern mindestens gleich gefährlich. Weiter geht es aber in der Champions League nur für Bayern München. Die Deutschen bekommen es im Halbfinal mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain zu tun.

Arsenal ohne Tore weiter

Arsenal qualifiziert sich ohne zu brillieren für die Halbfinals. Das torlose Remis daheim gegen Sporting Lissabon reicht nach dem 1:0-Sieg vor einer Woche. Die Portugiesen hatten kurz vor der Pause mit einem Pfostenschuss von Geny Catamo die beste Möglichkeit, im Gesamtskore auf 1:1 zu stellen. Im Halbfinal trifft Arsenal auf Atlético Madrid.

Telegramme:

Bayern München – Real Madrid 4:3 (2:3)

SR Vincic (SLO). – Tore: 1. Güler 0:1. 6. Pavlovic 1:1. 29. Güler 1:2. 38. Kane 2:2. 42. Mbappé 2:3. 89. L. Díaz 3:3. 94. Olise 4:3.

Bayern München: Neuer; Stanisic (46. Davies), Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry (61. Musiala), L. Díaz; Kane.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold (90. Pitarch), Éder Militão, Rüdiger, Mendy; B. Díaz (62. Camavinga), Bellingham, Valverde, Güler (90. Mastantuono); Mbappé, Vinícius Júnior.

Bemerkungen: 86. Gelb-Rote Karte gegen Camavinga. 95. Rote Karte gegen Güler (Unsportlichkeit). Verwarnungen: 29. Stanisic, 40. Éder Militão, 70. Rüdiger, 78. Camavinga.

Arsenal – Sporting Lissabon 0:0

SR Letexier (FRA).

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke (63. Dowman), Eze (79. Gabriel Jesus), Gabriel Martinelli (79. Trossard); Gyökeres (56. Havertz).

Sporting Lissabon: Rui Silva; Eduardo Quaresma (85. Vagiannidis), Diomande, Gonçalo Inácio, Araújo; Hjulmand, Morita (77. João Simões); Geny Catamo (71. Geovany Quenda), Trincão (85. Rafael Nel), Pote (71. Daniel Bragança); Suárez.

Bemerkungen: Verwarnungen: 79. Araújo.

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