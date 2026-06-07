Schütze des zweiten argentinischen Tores: Giuliano Simeone Keystone

Argentinien, Brasilien und England gewinnen ihre WM-Vorbereitungsspiele. Der erste Schweizer Gruppengegner Katar spielt nur 0:0.

Keystone-SDA SDA

Ohne den geschonten Captain Lionel Messi gewann der Titelverteidiger Argentinien in College Station im US-Bundesstaat Texas gegen das nicht für die WM qualifizierte Honduras mit 2:0. Lautaro Martínez die «Albiceleste» in der 37. Minute mit einem Foulpenalty in Führung. In der 54. Minute erhöhte Giuliano Simeone auf 2:0.

Brasilien setzte sich in Cleveland gegen Ägypten 2:1 durch. Den Siegtreffer erzielte Endrick kurz nach der Pause.

Dank Torjäger Harry Kane fuhr auch England im ersten von zwei WM-Testspielen einen glanzlosen Sieg ein. Gegen Neuseeland setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in Tampa mit 1:0 durch. Bayern-Stürmer Kane schoss den einzigen Treffer der Three Lions kurz vor der Pause per Kopf. In der Halbzeit wechselte Tuchel dann seine komplette Mannschaft aus.

Der erste Schweizer Gruppengegner (am kommenden Samstag) Katar kam in Los Angeles gegen das nicht für die WM qualifizierte El Salvador nur zu einem torlosen Unentschieden.