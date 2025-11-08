  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League Siege für Zürich und GC

SDA

8.11.2025 - 20:06

Die Spieler des FC Zürich freuen sich über einen wichtigen Sieg
Die Spieler des FC Zürich freuen sich über einen wichtigen Sieg
Keystone

Der FC Zürich gibt in der 13. Runde der Super League ein Lebenszeichen von sich, gewinnt zu Hause gegen Luzern nach einem 0:2 mit 3:2. Die Grasshoppers siegen im Kellerduell in Winterthur 1:0.

Keystone-SDA

08.11.2025, 20:06

08.11.2025, 20:15

Der FCZ beendete eine Serie von fünf Niederlagen, obwohl die Partie für die Gastgeber nicht schlechter hätte beginnen können. Nach 20 Sekunden erhielt Luzern bereits einen Penalty zugesprochen, diesen verwertete Matteo Di Giusto sicher. In der 43. Minute erhöhte Julian Von Moos auf 2:0 für die Gäste. Doch kämpften sich die Zürcher zurück. In der 75. Minute verkürzte Jahnoah Markelo per Penalty auf 1:2. Danach trafen auch noch Matthias Phaeton (79.) und Philippe Paulin Keny (92.). Letzterer war wie Markelo mittels eines Elfmeters erfolgreich. Luzern spielte ab der 74. Minute nach einer Roten Karte gegen Taisei Abe nur noch zu zehnt.

Der Matchwinner des Grasshopper Club Zürich in Winterthur war der eingewechselte Nikolas Muci, der in der 92. Minute den einzigen Treffer der Partie erzielte. Vier Minuten zuvor war das vermeintliche 1:0 von Winterthur durch Andrin Hunziker nach einer VAR-Intervention wegen Offsides aberkannt worden. GC baute den Vorsprung auf den Tabellenletzten Winterthur dank des späten Erfolges auf sieben Punkte aus. Es war für den Rekordmeister der erste Auswärtssieg in der laufenden Meisterschaft.

Resultate/Rangliste

Super League. 13. Runde. Samstag: Winterthur – Grasshoppers 0:1 (0:0). Zürich – Luzern 3:2 (0:2). Servette – Thun 20.30. – Sonntag: Basel – Lugano 14.00. Lausanne-Sport – Sion 16.30. St. Gallen – Young Boys 16.30.

1. Thun 12/28 (25:14). 2. Basel 12/22 (22:15). 3. St. Gallen 11/21 (25:13). 4. Young Boys 12/19 (21:22). 5. Sion 12/18 (18:15). 6. Luzern 13/17 (26:22). 7. Lugano 11/16 (16:17). 8. Zürich 13/16 (19:25). 9. Lausanne-Sport 12/15 (23:19). 10. Servette 12/14 (20:24). 11. Grasshoppers 13/13 (18:27). 12. Winterthur 13/6 (16:36).

Meistgelesen

Was geschah auf der Epstein-Ranch in New Mexiko?
«Beschäftigt mich schon so lange» – Zeugin bricht nach sechs Jahren ihr Schweigen
Ukrainischer Kommandeur lädt 100 Soldaten zu Feier – und macht sie zur Zielscheibe

Videos aus dem Ressort

Atlético Madrid - Levante 3:1

Atlético Madrid - Levante 3:1

LALIGA | 12. Runde | Saison 25/26

08.11.2025

Bellinzona – Aarau 5:1

Bellinzona – Aarau 5:1

Challenge League | 13. Runde | Saison 25/26

08.11.2025

Zürich – Luzern 3:2

Zürich – Luzern 3:2

Super League | 13. Runde | Saison 25/26

08.11.2025

Atlético Madrid - Levante 3:1

Atlético Madrid - Levante 3:1

Bellinzona – Aarau 5:1

Bellinzona – Aarau 5:1

Zürich – Luzern 3:2

Zürich – Luzern 3:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Zürich – Luzern 3:2. Der FC Zürich beendet mit einem Schlussspurt seine Negativserie

Zürich – Luzern 3:2Der FC Zürich beendet mit einem Schlussspurt seine Negativserie

«Ist das deine Tochter?». Yamal-Papa nach Verlobung in der Kritik

«Ist das deine Tochter?»Yamal-Papa nach Verlobung in der Kritik

Nullnummer gegen Südkorea. Schweizer U17 stellt die Weichen Richtung K.o.-Phase

Nullnummer gegen SüdkoreaSchweizer U17 stellt die Weichen Richtung K.o.-Phase