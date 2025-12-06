Die Spieler von Servette bejubeln das einzige Tor im Spiel gegen die Grasshoppers Keystone

Die Sieglos-Serie des Grasshopper Club Zürich gegen Servette geht weiter. GC verliert zu Hause 0:1.

Keystone-SDA SDA

16. April 2022, an diesem Datum gelang es GC das letzte Mal, Servette zu bezwingen. Im ersten Saisonduell holten die Zürcher auswärts immerhin ein 1:1, nun setzte es im zwölften Spiel seit diesem Sieg die neunte Niederlage ab. Wie GC das einzige Tor in dieser Partie vor nur 2958 Zuschauern kassierte, muss GC-Trainer Gerald Scheiblehner zu denken geben. Wie bereits beim 0:1 eine Woche zuvor im Derby gegen den FCZ fiel es nach einem kurz getretenen Eckball. Timothé Cognat konnte unbedrängt auf den weiten Pfosten flanken, wo Steve Rouiller per Kopf erfolgreich war. Der 35-jährige Verteidiger erzielte sein erstes Tor seit dem 16. Februar dieses Jahres; damals traf er ebenfalls gegen GC.

Während Servette zum zehnten Mal in der laufenden Meisterschaft nach einem Eckball jubelte, mussten die Grasshoppers den 16. Gegentreffer nach einer Standardsituation hinnehmen. Diese Schwachstelle gilt es für die Zürcher dringend zu beheben, wollen sie nicht wieder bis ganz am Schluss gegen den Abstieg kämpfen.

GC verzeichnete zwar 14 Abschlüsse, jedoch ging bloss einer auf das Tor. Das sagt vieles aus. Dabei hatte Scheiblehner ein unmissverständliches Zeichen gesetzt, als er in der 38. Minute mit Samuel Marques, Tim Meyer und Nikolas Muci gleich drei Spieler auswechselte. Für Servette ging eine Serie von vier Partien ohne Vollerfolg (zwei Unentschieden) zu Ende. Dank dem fünften Saisonsieg bauten die Genfer den Vorsprung auf den Vorletzten GC auf fünf Punkte aus.

Telegramm:

Grasshoppers – Servette 0:1 (0:1)

2958 Zuschauer. – SR Tschudi. – Tor: 21. Rouiller (Cognat) 0:1.

Grasshoppers: Hammel; Mantini, Diaby, Stroscio; Marques (38. Krasniqi), Zvonarek, Meyer (38. Hassane), Ullmann (86. Giandomenico); Plange, Muci (39. Clemente), Jensen.

Servette: Frick (59. Mall); Mazikou, Rouiller, Bronn, Njoh; Stevanovic, Fomba, Cognat, Morandi (82. Ishuayed); Guillemenot (76. Douline), Ayé (83. Mráz).

Bemerkungen: Verwarnungen: 28. Meyer, 44. Guillemenot, 67. Mazikou.