Das versteigerte Trikot wurde von den Spielerinnen der Schweizer Nationalmannschaft signiert. Keystone

Ein signiertes Trikot der Schweizer Frauenfussball-Nationalmannschaft ist am Sonntagabend auf Ricardo für 3921 Franken zugunsten der Heilsarmee versteigert worden. Eigentlich hätte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter das Leibchen Papst Franziskus schenken wollen.

Keystone-SDA SDA

Keller-Sutter hatte geplant, am 6. Mai nach Rom zu reisen, um an der Vereidigung der Schweizergarde teilzunehmen. Dabei hätte sie Papst Franziskus treffen wollen, der ein Fussballfan ist. So teilte es die Heilsarmee mit.

Die Bundesrätin hatte mit Blick auf die am kommenden Mittwoch beginnende Frauen-EM ein von allen Spielerinnen der Nationalmannschaft signiertes Trikot anfertigen lassen. Nach dem unerwarteten Tod des Papstes am 21. April übergab Karin Keller-Sutter das Trikot dann aber der Wohltätigkeitsorganisation.

Der Erlös aus dem Verkauf soll an das Frauenhaus der Heilsarmee im Kanton Basel-Landschaft gehen. Diese Einrichtung schützt und unterstützt Frauen und Mütter mit ihren Kindern, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind.