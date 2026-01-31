Silvan Hefti (hier noch während seiner Zeit bei den Young Boys) spielt jetzt in der Major League Soccer für Washington DC United Keystone

Der 28-jährige Verteidiger Silvan Hefti wechselte diese Woche vom Hamburger SV nach Washington zu DC United in die Major League Soccer. Hefti unterschrieb in Washington bis 2027 mit Option auf eine weitere Saison. Trainer bei DC United ist seit letztem Sommer der Winterthurer René Weiler.

Keystone-SDA SDA

Hefti spielte anderthalb Jahre lang in der Bundesliga beim HSC; in der aktuellen Saison gelangte er aber nicht mehr zum Einsatz und wurde auch nicht mehr aufgeboten. Für Hefti, der vor anderthalb Jahren für 1,5 Mio. Euro aus Italien (Genua) gekommen war, erhielten die Hamburger als Ablöse noch 150'000 Euro.