Italien Simon Sohm wechselt zu Bologna

SDA

22.1.2026 - 19:06

Simon Sohm zieht nach einem halben Jahr bereits weg von Florenz
Simon Sohm zieht nach einem halben Jahr bereits weg von Florenz
Keystone

Der vierfache Schweizer Nationalspieler Simon Sohm wechselt leihweise für ein halbes Jahr innerhalb der Serie A von der Fiorentina zu Bologna.

Keystone-SDA

22.01.2026, 19:06

22.01.2026, 19:10

Der 24-jährige Mittelfeldspieler war erst zum Start der neuen Saison von Parma zur Fiorentina gewechselt. Bei den Toskanern, die einen katastrophalen Saisonstart hinlegten, konnte Sohm sich nicht wie zuvor in Parma als Stammspieler durchsetzen. In diesem Jahr kam er in vier Spielen nur 19 Minuten zum Einsatz.

In Bologna wird Sohm Teamkollege von Remo Freuler.

