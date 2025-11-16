Jannik Sinner verteidigt an den ATP Finals seinen Titel Keystone

Jannik Sinner gewinnt wie im Vorjahr die ATP Finals in Turin. Der Italiener schlägt in einem packenden Final seinen grossen Widersacher Carlos Alcaraz in zwei Sätzen.

Sinner gewann nach teils hochklassigen Ballwechseln 7:6 (7:4), 7:5 und setzte in der Dauer-Rivalität mit dem spanischen Weltranglistenersten ein dickes Ausrufezeichen. Für den Südtiroler war es erst der zweite Sieg in den vergangenen neun offiziellen Duellen mit Alcaraz.

Im Wettstreit um Platz 1 in der Weltrangliste bis zum Jahresende hatte der Lokalmatador gegen seinen Konkurrenten aber während des Heim-Turniers in Turin den Kürzeren gezogen. Er beschliesst das Jahr mit rund 500 Punkten Rückstand auf den Spanier Alcaraz, der beim Jahresendturnier erstmals den Final erreicht hatte.

Sinner auf Federers Spuren

Der 24-jährige Sinner ist der jüngste Spieler seit Roger Federer 2004, der seinen Titel beim Prestigeturnier der besten Spieler des Jahres erfolgreich verteidigen konnte. Sinner baute zudem seine beeindruckende Siegesserie auf Hallen-Hartplätzen auf 31 Matches aus.

Auf dem Platz zeigten die beiden Ausnahmekönner, warum sie aktuell für nahezu alle Experten in einer anderen Liga spielen als der Rest der Tennis-Welt. Im Tiebreak des ersten Satzes brillierte Sinner vor allem bei zwei sensationellen Lobs.

Gleich zum Start des zweiten Durchgangs sorgte Alcaraz, der ein Tape am rechten Oberschenkel umgebunden bekam, für den ersten Aufschlagverlust Sinners im gesamten Turnier. Der glich mit etwas Glück – eine unerlaubte Doppelberührung beim Schlag hätte aberkannt werden müssen – und Können beim Break zum 3:3 wieder aus. Dann gab Alcaraz auch sein letztes Aufschlagspiel ab und Sinner stand nach 2:15 Stunden als Sieger fest.

Alcaraz und Sinner hatten sich schon in drei der vier Grand-Slam-Turniere des Jahres im Final gegenübergestanden. Sie gewannen 2025 je zwei Major-Turniere und führen die Weltrangliste mit riesigem Abstand vor dem Deutschen Alexander Zverev auf Platz 3 an.