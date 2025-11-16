  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tennis Sinner nach Prestigesieg gegen Alcaraz wieder Sieger der ATP Finals

SDA

16.11.2025 - 20:57

Jannik Sinner verteidigt an den ATP Finals seinen Titel
Jannik Sinner verteidigt an den ATP Finals seinen Titel
Keystone

Jannik Sinner gewinnt wie im Vorjahr die ATP Finals in Turin. Der Italiener schlägt in einem packenden Final seinen grossen Widersacher Carlos Alcaraz in zwei Sätzen.

Keystone-SDA

16.11.2025, 20:57

16.11.2025, 22:08

Sinner gewann nach teils hochklassigen Ballwechseln 7:6 (7:4), 7:5 und setzte in der Dauer-Rivalität mit dem spanischen Weltranglistenersten ein dickes Ausrufezeichen. Für den Südtiroler war es erst der zweite Sieg in den vergangenen neun offiziellen Duellen mit Alcaraz.

Im Wettstreit um Platz 1 in der Weltrangliste bis zum Jahresende hatte der Lokalmatador gegen seinen Konkurrenten aber während des Heim-Turniers in Turin den Kürzeren gezogen. Er beschliesst das Jahr mit rund 500 Punkten Rückstand auf den Spanier Alcaraz, der beim Jahresendturnier erstmals den Final erreicht hatte.

Sinner auf Federers Spuren

Der 24-jährige Sinner ist der jüngste Spieler seit Roger Federer 2004, der seinen Titel beim Prestigeturnier der besten Spieler des Jahres erfolgreich verteidigen konnte. Sinner baute zudem seine beeindruckende Siegesserie auf Hallen-Hartplätzen auf 31 Matches aus.

Auf dem Platz zeigten die beiden Ausnahmekönner, warum sie aktuell für nahezu alle Experten in einer anderen Liga spielen als der Rest der Tennis-Welt. Im Tiebreak des ersten Satzes brillierte Sinner vor allem bei zwei sensationellen Lobs.

Gleich zum Start des zweiten Durchgangs sorgte Alcaraz, der ein Tape am rechten Oberschenkel umgebunden bekam, für den ersten Aufschlagverlust Sinners im gesamten Turnier. Der glich mit etwas Glück – eine unerlaubte Doppelberührung beim Schlag hätte aberkannt werden müssen – und Können beim Break zum 3:3 wieder aus. Dann gab Alcaraz auch sein letztes Aufschlagspiel ab und Sinner stand nach 2:15 Stunden als Sieger fest.

Alcaraz und Sinner hatten sich schon in drei der vier Grand-Slam-Turniere des Jahres im Final gegenübergestanden. Sie gewannen 2025 je zwei Major-Turniere und führen die Weltrangliste mit riesigem Abstand vor dem Deutschen Alexander Zverev auf Platz 3 an.

Meistgelesen

Muss die Schweiz Chlorhühner und Cybertrucks zulassen?
Was die Crew im Flugzeug sagt – und was du nicht verstehen sollst
Das haben Ermittler Berg und sein Schauspieler gemein

Videos aus dem Ressort

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

15.11.2025

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

15.11.2025

«Die Nati lässt die Schweiz von etwas Grossem träumen»

«Die Nati lässt die Schweiz von etwas Grossem träumen»

Die Schweiz schlägt Schweden 4:1 und steht mit anderthalb Beinen an der WM 2026. Die Einschätzung von blue Sport Reporter Jan Arnet vor Ort.

15.11.2025

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

Fassnacht: «Das Aufgebot kam überraschend für mich»

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

Manzambi: «Wir sind noch nicht qualifiziert»

«Die Nati lässt die Schweiz von etwas Grossem träumen»

«Die Nati lässt die Schweiz von etwas Grossem träumen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Alcaraz in 2 Sätzen gebodigt. Sinner verteidigt den Titel bei den ATP Finals

Alcaraz in 2 Sätzen gebodigtSinner verteidigt den Titel bei den ATP Finals

Abstieg aus der Weltgruppe verhindert. Schweizerinnen bleiben dank Walterts Kraftakt erstklassig

Abstieg aus der Weltgruppe verhindertSchweizerinnen bleiben dank Walterts Kraftakt erstklassig

Nach Aus bei den ATP Finals. Zverev: «Keine Lust mehr auf Beckers Kommentare»

Nach Aus bei den ATP FinalsZverev: «Keine Lust mehr auf Beckers Kommentare»