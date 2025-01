Jannik Sinner steht nach dem Viersatzsieg gegen den Dänen Holger Rune in den Viertelfinals Keystone

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner zieht beim Australian Open nach Satzverlust in die Viertelfinals ein.

Keystone-SDA, sda SDA

Vorjahressieger Jannik Sinner musste im Achtelfinal gegen den Dänen Holger Rune zum zweiten Mal in diesem Turnier einen Satzverlust hinnehmen. Gegen den als Nummer 13 eingestuften Dänen Holger Rune setzte sich der Südtiroler am Ende trotzdem sicher 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 durch. Die Partie musste zwischenzeitlich wegen eines Defekts am Netz unterbrochen werden.

In vier Sätzen hatte Sinner bereits in der 2. Runde gegen den australischen Wildcard-Empfänger Tristan Schoolkate gewonnen. Viertelfinal-Gegner des Italieners wird der Australier Alex de Minaur, die Nummer 8 des Turniers, oder der Amerikaner Alex Michelsen sein.